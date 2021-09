Lenguaje inclusivo vs inclusión social

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Mucho se ha criticado el uso del (en mi opinión) mal llamado “lenguaje inclusivo”. En diversos estudios se plantea la creación y uso de términos no sexistas que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y/u orientación sexual diferente a la masculina y femenina. Mi idea no es generar polémica sino plantear algunas ideas respecto de este LENGUAJE IGUALITARIO.

Como psicopedagoga no lo considero una prioridad, pero en algunos debates me han cuestionado mi perspectiva desde el privilegio hetero normado. Lo que sí es prioridad es dar la oportunidad de expresar sus ideas y favorecer la formación de un criterio propio, esto quiere decir que apoyo que mis alumnos sean críticos y no parte de la “borregada” pero obviamente en todos los sentidos y áreas.

Las cuestiones de inclusión y grupos vulnerables son temas que viene tratándose hace años en diversas agendas políticas y sociales. La inclusión no es un lenguaje, no es que los niños estén en una misma escuela, ni que se comparta en redes el mismo rezo sobre la solicitud a una mesera de menús en braille o en pictogramas y que sepa señas en lugar de decir “bienvenides”. Es una cuestión cien por ciento de actitud, de tolerancia y de respeto hacia todos, todas y todes.

No me gustan esos términos y no los utilizo con regularidad, pero los respeto y también me gustaría que las paralimpiadas fueran transmitidas en televisión como las olimpiadas y que el teletón no fuera un negocio, que en todos los trabajos aceptaran personas con discapacidad y que los salarios para los empleos sean los mismos sin importar el género, que los pueblos originarios tuvieran más recursos y respeto por parte de los gobiernos, que todas las escuelas atendieran a los niños con barreras para el aprendizaje eficientemente. No es obligación elegir solo una opción y por supuesto una no resta valor a la otra.

Como especialista es molesto observar que muchos de los que piden que se promuevan “verdaderos lenguajes incluyentes” y descalifican el uso de una letra son los mismos que nunca se han interesado por aprender ni promover el braille, LSM o pictogramas, que se estacionan en un lugar para discapacitados porque “no se van a tardar”; esos que no tienen argumentos quizás porque nunca estuvieron en un debate en clase y no desarrollaron la habilidad de poner en orden sus ideas.

Mis colegas cuando conocen a un alumno le preguntan, como le gusta que le digan; este ejercicio es básico. Se realiza para conocer a los participantes de la clase y a veces el docente tiene la habilidad de aprendérselos todos a la primera (conozco varios, pero yo no).

Por ejemplo, si “Andrea” me dice que no le gusta que le digan “Andy” pues trataré de no hacerlo por una cuestión de respeto y tolerancia, aunque a mí me guste. Pero si alguien pide que le digan “Pelón” porque no le gustan sus nombres y así le dicen en su casa (me ha pasado), con la misma actitud de respeto y tolerancia le explicaría que hacerlo sería excluyente, igual lo llamaría por sus nombres o apellidos y esto no quiere decir que no respete manera de pensar o sentir. Es una cuestión de estructura de trabajo dentro de una institución educativa.

Lo mismo pasaría si me pidieran de una manera cortes a referirme a él, ella o elle de tal o cual manera, lo haré por su nombre y respetaré su ideología, siempre con una actitud de tolerancia y empatía que tiene que venir de ambos lados.

La inclusión social es el proceso para mejorar oportunidades y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad no solo de género, sino cultural, racial, política, religiosa, socioeconómico, profesional, corporativa y escolar.

Colega docente, tenemos la obligación legal y moral de no tolerar ningún tipo de discriminación. Como personas cada uno de nosotros tiene sus propias ideologías (que merecen respeto aun y cuando no las comparta). Esto impacta nuestra labor diaria, pero siempre y cuando seamos capaces de transmitir primero nuestra actitud de respeto, tolerancia y empatía estaremos bien.

Al final de cuentas “lo normal es ser diferente”.