Lucha por la vida (I)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Continuación de “Ya no siento lo duro” le sigue mi relato “Lucha por la vida”. Se trata de una luchadora social que pasa por toda clase de trabajos: sirvienta, fichera y ahora lucha para sobrevivir en un mundo inhóspito donde abundan los gandallas.

Amanda le relataba a su amigo ocasional de cómo llegó al Salón Rojo a trabajar de fichera. Después de juntar sus ombligos Amanda hizo una síntesis de su narrativa anterior:

-Pues bien, ya te dije que mi primera vez fue con mi novio Melquíades. Lo hacíamos a escondidas porque mi padre y mis hermanos me matarían a palos de haberlo sabido; creían que era una niña inocente. Decían que de grande me casaría con un buen partido para que no fuera a tener una vida de carencias como la de nosotros. Pero en mi camino se atravesó el maldito de Ambrosio, quien me denunciaría con mi hermano mayor si no lo complacía. Me traía agobiada al grado de convidarles diariamente a diez diversos compañeros del barrio a su vieja, yo, por $50 cada uno. Huí de ese aprendiz de padrote. Llegué a esta ciudad hace dos años. Fui sirvienta de un matrimonio gringo. Como no accedí con el viejillo, me boletinó y ya no pude trabajar de doméstica. Me insinué con los hombres. No pasé del primero, porque el del hotel partió leña con la policía en donde me dijeron que no podía irme por la libre. Que este era el lugar apropiado para ejercer. La que nos controla dijo que me podría rentar un cuarto de planta para vivir, y firmarme como fiadora para comprarle a la señora que vende ropa y bisutería, siempre y cuando yo, a la vez, le firme un contrato de trabajo; mientras tanto solo podría ir de visita y ocupar un cuarto solo tres veces por noche.

-¿Y cuándo piensas contratarte?, ¿te ha gustado el ambiente?

-No, fíjate que he platicado con varias pupilas que tienen años de vivir aquí. Dicen que nunca acabarán de pagar la ropa, joyería, perfumes y comida. No les cuesta mucho la de día; pero la de lentejuelas, de noche sale muy cara y lleva intereses. Es obligatorio. De noche, las que tienen hijos los encargan con alguna señora que viva sola o con otros niños en la ciudad. Tienen que fijarse bien en esto, porque se han dado casos de violaciones a las y los pequeños. De día se los traen y andan en los pasillos jugando. Hacen mucha bullanga que no dejan dormir a las compañeras; por eso después, en la noche, no están de buen humor para soportar a la clientela. Si tienen chulo que las proteja, tienen que darle dinero y servicio.

“No quisiera ser como una de esas que me han contado sus historias: las enamoran, invierten comprándoles dulces, joyas chafas, buen trato y, ya cuando se van con ellos, se acabó todo de golpe y porrazo. Y precisamente ya solo habrá eso, y ellos a reponer al mil por uno lo que invirtieron.

“Muchas hijastras optan por agarrar la calle, antes de seguir siendo usadas; gran parte de ellas con el consentimiento de las madres. Como tuvieron práctica en eso, pues a seguir en el ajo que no hay de otra.

“Otras son explotadas por las madres, abuelas o madrastras. A veces, los padres inconscientes las corren por haber manchado y llenado de oprobio el hogar. Y una que otra pentonta como yo, que compró el guardar un secreto con el “gandaya” de Ambrosio.

“En varias ocasiones se han ofrecido varios cinturitas para protegerme. Hubo uno que venía a diario, me cortejaba melosamente. Al no poder convencerme por las buenas, quiso golpearme. Iba por lana y salió trasquilado el ca’ón porque no me dejé. Recordé mis luchas contra Melquíades en mi barrio. Que le pongo una golpiza de perro bailarín. Le apliqué el candado o “Llave China”: le rodeé el cuello con uno de mis brazos; aflojé cuando le salía baba por la boca, cayó boca abajo; parada a sus costados tomé sus piernas jalándolas hacia su espalda; se oyó como cuando separas el muslo de la pierna del pollo. Se levantó con una cara ridícula; quien sabe que tenía más: sangre, sudor, mocos, babas. Y aun así me amenazó, lo que me enfureció; le di unas patadas en sus bajos. “No, no, ahí no, me sirven para trabajar”. El pobre no sabía si sobarse atrás o adelante. Como pudo emprendió la huida todo pandeado, con los pantalones y calzón en las manos. No se ha vuelto a parar por aquí.

“Pues ahí tienes que me la han armado de cuento, de manera que estoy en boca del pueblo: que soy una mujer de pelo en pecho; un macho que se viste de mujer y a la mera hora me ven armado; que soy un degenerado sadista. Ahora ni boletines hicieron falta. En cuanto salgas yo creo que te van a aplaudir; tal vez digan que estábamos jugando a los espadazos. Qué raro que nadie te haya advertido. ¡Caramba! Y yo sin siquiera saber tu nombre ya escupí toda la sopa, ¿acaso eres policía o reportero?”

-No, nada de eso mujer –respondió el amigo, lleno de alborozo-. Me llamo Benito Morales.

Continuará…