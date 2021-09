Onda tropical podría convertirse en tormenta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los meteorólogos estudian una onda tropical con posibilidades de convertirse en una tormenta con nombre en las próximas 72 horas sobre el extremo occidental del Golfo de México y que lleva abundante lluvia a Centroamérica y la Península de Yucatán, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Esta onda y una vaguada están produciendo “una gran superficie de lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas” en zonas de Centroamérica, el sureste de México y las aguas adyacentes del noroeste del Mar Caribe y sur del Golfo de México.

A pesar de que los vientos de nivel superior no son propicios para el desarrollo de este sistema en la actualidad, es probable que se forme una depresión tropical este domingo o el lunes próximo mientras la perturbación se mueve hacia el noroeste y luego hacia el norte cerca de la costa mexicana del Golfo.

El NHC avisa de que esta perturbación producirá fuertes lluvias en zonas de Centroamérica y la península de Yucatán este sábado y, lo que puede provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Asimismo, y de acuerdo con la amplia zona que podría verse afectada, las lluvias “intensas” asociadas a este sistema podrían alcanzar en el transcurso de este fin de semana el sur de Estados Unidos, específicamente la costa de Texas y Luisiana.

Here are the Key Messages on the system moving into the southwestern Gulf of Mexico. Interests along the western and northwestern Gulf coast should monitor the system's progress. pic.twitter.com/0k5MravFuO

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 11, 2021