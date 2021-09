Regresará UAT a las aulas hasta semáforo verde: Rector

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico

Tampico, Tam., Aunque la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvo un aumento en su matrícula este ciclo escolar de un seis por ciento, los poco más de 40 mil alumnos con los que cuenta no regresarán a clases presenciales “hasta que el semáforo esté en verde o hasta que las autoridades de salud de Tamaulipas nos digan, porque no va a ser a capricho o de intereses propios”, señaló el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández.

“Necesitamos que tengamos el semáforo verde en Tamaulipas, que haya disminuido significativamente los contagios. Podemos solventar la problemática de educación a distancia”, expresó, reconociendo que existen situaciones en los que los alumnos no pueden “conectarse” a las clases en línea y debe buscar las alternativas valorando la salud de todos.

En este sentido indicó que por lo menos el 7.2 por ciento de los alumnos de la UAT han tenido un problema de conexión, es decir unos 3 mil 100, “porque no todos tienen una computadora o un celular capaz de lograr este objetivo o en su caso pagarlo, pero la gran mayoría están tomando clases y se busca la manera de integrar a todos a este modelo de educación, que se tiene desde hace varios años”.

“Y actualmente seguimos con los cursos a distancia sin ningún problema, atendiendo la gran mayoría de los alumnos, solucionado así nuestra obligación de la enseñanza. Tenemos un poquito más de 40 mil alumnos en licenciatura y posgrado, más nuestro sistema de preparatorias incorporadas y estamos atendiendo particularmente a los de maestría y doctorado, en total cerca de 44 mil alumnos”, dijo.

Manifestó que más de 5 mil 600 personas trabajan en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y se han tenido varios fallecimientos de algunos de los docentes por causa del Covid-19, además de múltiples contagios incluyéndolo a él, por lo que reiteró que volveran a las aulas solo con semáforo epidemiológico en verde y no necesidades propias de la Universidad, sino cuando la pandemia haya disminuido lo suficiente.

Refirió que la UAT en el 2004 ya tenía un sistema de educación a distancia y estaban preparados para poder atender los cursos a distancia; “desde ese momento a la fecha se han estado ofreciendo los cursos teóricos a distancia por internet por una plataforma propia y de esa manera han solventado las clases. Comentando que las clases a distancia han favorecido a la mayoría de los estudiantes universitarios”.