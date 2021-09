Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En las redes sociales se hizo viral la publicación de una joven después de que compartiera un gesto de agradecimiento al hombre que la crio como si fuera su hija, regalándole una moto por el día de su cumpleaños.

La joven, de nombre Diana Pérez Jara, mencionó en su publicación que quería estudiar dos carreras al mismo tiempo, Derecho y Escribanía Pública, sin embargo, su madre con pena le dijo que sólo podían pagar una carrera.

En su publicación Diana relató que: “Todavía recuerdo con cuanta ilusión me acerque a decirle a él y a mí mamá que quería estudiar la carrera de Derecho y Escribanía Pública, sale mi mamá me dice, mi hija solo uno vamos a poder pagarte”. Pero el hombre al escuchar la conversación con la madre, le dijo que, “hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar Derecho Escribanía”. “No saben la sonrisa que puso en mis labios y fui la hija más feliz”.

Mencionó que cuando veía al hombre que la apoyo a estudiar cargarse de trabajo y con orgullo, agradeciendo que pegando y cosiendo zapatos hizo de ella una profesional.

Dijo que hace 28 años el hombre asumió el compromiso de ser padre de unos niños que no eran de él, pero que “¡hace 28 años ha sido el mejor papá del mundo!”.

“Nunca le defraudé a mis padres y culmine exitosamente mis carreras, la vida me dio revancha y hoy puedo brindarles un poco de lo que ellos mi brindaron a mi”, expreso. Al ser día de su cumpleaños de Don Derlis, su padre del corazón, quien le entregó dos títulos universitarios” yo le entrego este. Felicidades al señor más noble”, concluyó.

