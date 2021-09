“El Fiscal no merece protección”, advierte diputada del PAN

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

La diputada panista, Nohemí Estrella Leal, advirtió que el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, no merece la protección que se le pretende garantizar en la Constitución Política para cuando deje el cargo.

“No estoy de acuerdo en que al Fiscal se le dé protección cuando termine el cargo. ¿Por qué darle protección 6 años más cuando no ha trabajado bien? Se presta para fabricar ordenes de aprehensión, por cierto mal manejadas” dijo desde la tribuna legislativa, en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la noche del pasado viernes.

La intervención de la legisladora se dio durante el debate de una iniciativa de reforma al artículo 19 Bis de la Carta Magna del Estado, para elevar a rango constitucional el derecho del gobernador, del fiscal general de justicia del estado, y de los secretarios general de gobierno y de seguridad pública, a recibir medidas de protección y seguridad una vez que terminen su cargo.

La acción legislativa presentada como suya por el priista Florentino Sáenz Cobos, señala que la seguridad la recibirán por el mismo tiempo que hayan permanecido en su puesto, e incluso podría ser un beneficio prorrogable si la situación la amerita.

Estrella insistió en que el Fiscal Barrios Mojica no merece recibir protección pagada con los impuestos de los tamaulipecos.

Acusó al michoacano de fabricar presos políticos.

“Tenemos un preso político que gano las elecciones. Es de San Carlos. Igual que la señora Cecilia Ramírez, también de San Carlos. No compañeros, protección hay que darle al pueblo, a nuestra gente, a nuestro estado de Tamaulipas” exigió.

Al momento de que la iniciativa fue sometida a votación, Estrella Leal y el también diputado panista, Manuel Canales, se fueron el baño para no expresar su respaldo a la acción legislativa.

A pesar de ello, la asamblea parlamentaria aprobó por mayoría de votos la reforma constitucional, aunque para que quede firme todavía se requiere el respaldo de al menos 22 de los 43 alcaldes.