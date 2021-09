Llega Tamaulipas a 120 secuestros en 32 meses

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante el periodo comprendido del diciembre del 2018 a agosto del 2021, Tamaulipas sumó 120 secuestros.

La organización no gubernamental “Alto al Secuestro”, reveló lo anterior y detalló que la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes hasta el mes pasado fue de 3.67 casos, mientras que la tasa nacional fue de 3.47 víctimas.

Reynosa se colocó en el tercer lugar nacional de ese delito con 50 carpetas de investigación iniciadas, apenas 10 menos que Benito Juárez, Quintana Roo, y ocho por debajo de Ecapetec, Estado de México.

Cabe destacar que en agosto pasado, las agencias del Ministerio Público recibieron solo dos denuncias por secuestro, contra cinco de julio, con lo cual Tamaulipas fue uno de las doce entidades donde disminuyó la conducta delictiva.

La disminución del delito ocurrió en todo el país. En julio fueron reportados 87 secuestros y 124 víctimas contra 82 plagios y 107 víctimas de agosto.

De esa manera, de diciembre del 2018 a agosto del 2021 suman ya 3,903

secuestros con 5,072 víctimas y 4,478 detenidos.

De acuerdo con “Alto Secuestro”, ocurren 4 secuestros por día en el territorio mexicano.

Funcionarios policiales aclararon que, existe una brecha enorme entre las cifras oficiales y la cifra negra de los delitos, que es aquella que se refiere a los casos que no son denunciados.

“La mayoría de los secuestros que suceden en el país no se denuncian porque hay mucha desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de investigar el delito. Lamentablemente eso funciona a favor de los delincuentes” dijo una de las fuentes.

Lamentó esa desconfianza social porque cada vez existen mejores candados en los mecanismos de control y confianza de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

“No podemos negar que hay elementos que traicionan la confianza depositada en ellos, pero es algo que se ha ido erradicando. Desafortunadamente la sociedad no confía y por eso muchas veces un ciudadano prefiere no denunciar para no poner en riesgo a su familiar” precisó.