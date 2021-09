Nuevo León suspende fiestas patrias ante cifras del covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El secretario de Salud Manuel de la O Cavazos informó esta tarde que serán suspendidos los festejos patrios de este año para evitar las reuniones de personas.

“En Nuevo León no habrá fiestas patrias, no habrá Gritos de Independencia en ningún municipio, En la Macroplaza no habrá grito porque esto genera muchísima concentración de personas. Así pasó en la segunda ola cuando se dispararon los casos”, comentó.

Este 13 de septiembre, el secretario de Salud declaró que se registraron 973 nuevos casos de covid-19 y 50 defunciones en las últimas 24 horas.

Sobre la pregunta si luego de la suspensión de fiestas habría problemas con la realización de fiestas privadas en jardines, comentó que no recomienda que las personas se reúnan para evitar el posible rebrote de contagios.

Con información de: mty.telediario.mx