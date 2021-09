Orca golpea desesperada su estanque; intenta escapar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una orca fue grabada mientras golpeaba con su cabeza el vidrio de su estanque en el parque acuático Marineland Niagara Falls, ubicado en Canadá, donde ha vivido por 40 años después de ser separada de su familia.

La orca se llama Kiska y fue capturada cuando tenía tres años en Islandia. Primero fue llevada al Hafnarfjordur Aquarium y después fue vendida y trasladada al parque Marineland Niagara Falls en Canadá.

Algunas personas que se encontraban cerca grabaron el momento en que la orca golpea el vidrio del estanque, lo que cientos de activistas calificaron como un acto desesperado del animal por querer escapar y piden que sea liberada.

Kiska es la única especie que vive en el parque acuático debido a que las demás fueron vendidas y otra murió

En el año 2000 vivió con otra orca de nombre “Ike” tras un acurdo de las empresas dueñas de los animales para que se reprodujeran.

Sin embargo, una disputa entre las empresas causo que las orcas fueran separadas, algo que afectó mucho a Kiska, además de ser separada de todas sus crías.

DISTURBING: New footage shows Kiska the orca, who lives all alone at Marineland, slamming her head against the side of her tank. We've shared the footage with prov. authorities, who're investigating our legal complaint about the mental suffering we fear she's enduring. #FreeKiska pic.twitter.com/b45Q2T1RP4

— Animal Justice (@AnimalJustice) September 9, 2021