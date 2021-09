Que regresen a sus granjas, insulta mujer a empleados mexicanos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer insultó a los empleados mexicanos de una pizzería en Estados Unidos, por no atenderla, ya que se negó a usar cubrebocas dentro del establecimiento.

El video se compartió por la red social Reddit y se viralizó por los insultos racista que gritaba, les exigía a los empleados que “regresaran a sus granjas”.

Quien graba el video no puede contener la risa al escuchar los insultos de la mujer, que también pedía el despido de los trabajadores.

Además amenazó con llamar a “unos verdaderos patriotas para ver lo que pueden hacer”.

Según cuenta la persona que compartió el video, la mujer se negó a usar cubrebocas porque dijo sufrir una enfermedad que no le permitía usarlo, al negársele la atención, comenzaron los insultos.

Al parecer la mujer fue arrestada al salir de establecimiento, pues la policía ya la esperaba.

Self-proclaimed "patriot" harasses workers at Little Caesars and calls them "Nazis" pic.twitter.com/cUwNLopSP5

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 10, 2021