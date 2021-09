Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Esta madrugada “Nicholas”, convertido en un huracán de categoría 1, impactó en la parte este de la península de Matagorda, en Texas, E. U., pero rápidamente se debilitó a tormenta tropical mientras avanzaba lentamente hacia el norte-noroeste.

Por lo que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió del riesgo de peligrosas inundaciones repentinas sobre todo en zonas de los estados estadounidenses de Texas y Louisiana, y en menor grado en Mississippi y Alabama, a causa de Nicholas, que por unas horas llegó a ser el sexto huracán de este año en la cuenca atlántica.

Después de cuatro horas de tocar tierra, la tormenta tropical estaba localizada a 50 km al sursuroeste de Houston (Texas) y presentaba vientos máximos sostenidos de 110 km/h y fuertes lluvias.

El fenómeno se movía a 15 km/h hacia el norte-noreste y todavía avanzará más lentamente cuando gire primero hacia el noreste y luego hacia el este el miércoles sobre Luisiana.

Los vientos máximos de “Nicholas” se debilitarán aun más y probablemente se convertirá en depresión tropical el miércoles. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 205 km del centro.

Va a producir fuertes lluvias en sectores de la costa de Texas y el suroeste de Louisiana hasta mediados de la semana, así como subidas del nivel del mar de hasta 1.50 metros, algunos tornados y marejadas.

Hay diversos avisos en efecto para la costa de Texas y parte de la de Louisiana por el paso de “Nicholas”.

Accuweather, el portal de información meteorológica indicó que la trayectoria de Nicholas es similar a la del devastador Harvey, que causó en 2017 severas inundaciones en Texas. El lugar donde impactó está a solo 90 km de donde Harvey tocó tierra.

Esta mañana más de 200 mil hogares, oficinas y negocios de Texas estaban sin electricidad debido a Nicholas, la mayor parte de ellos en la zona metropolitana de Houston.

En Louisiana, que aún está afectada por el paso del huracán ‘Ida’ en agosto y con sus suelos saturados de agua, había casi 100 mil clientes sin suministro eléctrico, de acuerdo con la información de las compañías distribuidoras.

En el presente año se han formado seis huracanes en la cuenca atlántica, “Elsa”, “Grace”, “Henri”, “Ida”, “Larry” y “Nicholas”, de los cuales “Grace”, “Ida” y “Larry” alcanzaron la categoría mayor, 3 o más.

Tropical storm conditions will continue today within the Tropical Storm Warning area from San Luis Pass, Texas to Cameron, Louisiana #Nicholas pic.twitter.com/P5A4kw9JXw

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2021