Piden locatarios mantener rutas al mercado municipal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Que se mantengan de manera regular las rutas que ya están autorizados para llegar a los mercados y de este modo pueden ser efectivas y atraer a más clientes porque de lo contrario solo se estará causando molestias a los usuarios señaló Gloria Zubieta Sánchez presidente de la Unión de Comerciantes Unidos por los Mercados de Tampico.

La gente debe acostumbrarse a que empiezan a pasar las rutas por los mercados y para ello se deben de mantener todo el día los recorridos y no solo por unas horas, dijo, “esperemos que conforme pasan los días, esto vaya mejorando y que sea con la frecuencia que se requiere, además que sea permanente porque de repente la gente llega y espera los autobuses y ya no pasan”.

“Es necesario que estas rutas operen bien, para que así vayan bajando todas las demás que están autorizadas para llegar hasta los mercados y esto genere el repunte del comercio que hemos estado esperando durante todo el año, ahora que ya se aproximan las ventas navideñas, ya que no se ha podido tener una buena recuperación en todo el 2021 y con esta nueva disposición puede que crezcan”, expresó.

Con la vacunación que ya se tiene y las personas con mayor movilidad, creemos que este fin de año puedan crecer otra vez un poco las ventas y con la disposición de las rutas funcionando hasta el mercado, estimamos que puede ser una buena medida para todos los comerciantes que estamos por esta parte del centro de Tampico”, añadió.

Las rutas que actualmente están llegando hasta mercado municipal de Tampico es la Tampico-Tancol y la Tampico- Natividad Garza Leal, las cuales están a prueba para ver sí otros 10 trayectos del transporte público pueden ingresar al mercado municipal y de este modo generar un mayor aforo de personas hasta el centro de abastos.