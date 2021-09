Policías le cocinan a hombre de 86 que pidió ayuda por teléfono

La Dirección General de Prevención y Salvamento Público de Livorno, en Italia, fue tomada por sorpresa después de recibir una desgarradora e inesperada llamada telefónica.

“Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor, ayuda”, alcanzó a decir Alfredo, un hombre de 86 años que decidió comunicarse con los agentes tras quedarse completamente solo.

Rápidamente, los agentes llegaron a la vivienda del hombre y comprobaron que se encontraba en una situación grave de abandono, informaron medios locales. Alfredo se quedó viudo tras haber trabajado toda su vida en el puerto y no contaba con el apoyo de ningún familiar ni conocido.

Fue en ese momento que los policías decidieron rápidamente lo que harían: se dividieron las tareas. Uno de ellos fue a hacer las compras mientras que el otro se quedó al lado de Alfredo. Poco después, le prepararon un plato de comida y lo acompañaron mientras este almorzaba. Además, llamaron a los servicios médicos para que lo examinaran.

Posteriormente, su caso fue denunciado a las autoridades competentes para que se activase el protocolo de ayuda y se le brinde el apoyo necesario.