Regreso a clases presenciales no ha repuntado casos de Covid en menores de edad: SSA

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que los casos de coronavirus en menores de edad no han aumentado tras el regreso a las clases presenciales, las cuales se reanudaron el 30 de agosto. El funcionario explicó que a dos semanas del regreso a clases presenciales, los contagios de Covid-19 van a la baja y del total de casos, menos del 10 por ciento es de menores de edad; sin embargo, se continúa monitoreando a este sector de la población.

Dijo que una inquietud que es importante atender puede que ser que con la apertura de las escuelas, se pudiera poner en riesgo a niños niñas adolescentes o se pudiera reactivar la epidemia”.

“En el resultado de esta semana vemos el seguimiento, no se muestra que haya incremento de casos en personas menores de edad a pesar que llevamos dos semanas desde que se abrieron las escuelas, no ha repuntado epidemia en menores de edad, va a la baja, pero el grupo específico de menores no se ve indicación que esté repuntando, menos del 10 por ciento de casos son en menores de edad”, dijo el Subsecretario.

Mencionó que hay una “clara tendencia” a la baja de los casos de coronavirus en los 32 estados del país, debido al avance de la vacunación contra covid-19.

López-Gatell destacó que la mayoría de los contagios son casos leves y el 95 por ciento de las personas que están hospitalizadas no están vacunadas, por lo que hizo un llamado a la población a inmunizarse lo antes posible.

Señaló que, de las personas hospitalizadas, arriba del 95 por ciento son personas que no se vacunaron, la vacunación es el elemento más importante, la vacuna logra protecciones hasta del 100 por ciento contra la posibilidad de casos graves. Las vacunas en México son altamente eficaces, efectivas, recomendamos vacunarse lo antes posible.

