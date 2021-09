Se disculpa sacerdote que sugirió matar a mujeres que abortaran

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El sacerdote Lázaro Hernández Soto fue criticado en redes sociales después de que se publicará un video de su sermón dominical, donde hace declaraciones en contra del aborto y donde afirmaba que era mejor que los padres mataran a sus hijas que deciden interrumpir su embarazo, además aseguraba que “una mujer que aborta ya no sirve para nada”.

Este lunes el sacerdote Hernández dio una disculpa en una conferencia de prensa, por sus declaraciones, dijo que fueron malinterpretadas.

Los hechos se dan a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de Nación despenalizara el aborto en todo el país.

En la misa dada por el sacerdote en la parroquia La Salle en Monclova, Coahuila, declaró:

“El aborto está legalizado y todo mundo muy contento, “vamos a matar a los niños” porque nos estorban, vamos a matar a todos los niños porque nos estorban. El niño no se puede defender ¿Por qué no matamos a la mamá? que tampoco va a servir para nada, una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca, moral, física y psicológica”.

Este tipo pide matar a las mujeres que abortan.

Se llama Lázaro, es sacerdote en Monclova, Coahuila.pic.twitter.com/Q7bsBOxydn — Nacho Lozano (@nacholozano) September 13, 2021

En su disculpa aseguró que no quiso ofender a las mujeres, solo intentaba hacer una reflexión para preservar la vida.

“Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia. Pero el ejemplo no fue de que vamos a matar a las mujeres, las mujeres son tan importantes en cualquier ambiente, si la mujer no nos movemos, entonces por eso era la idea, pero no de atacar a la mujer de ninguna manera, la mujer tiene una importancia dentro de la sociedad dentro de la iglesia, tiene papeles importantes así que yo no voy a ir en contra de la mujer, al contrario, alabo la grandeza de la mujer, si rechazara a la mujer estaría traicionándolo porque vengo de una mujer, todos venimos de una mujer, se malinterpretó las cosas” comentó el sacerdote.

“No era mi intención ofender a nadie”, concluyó.

Con información de: noticieros.televisa.com