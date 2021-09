Youtuber obliga a su hijo a llorar para un video

Cheyenne tiene más de 537.000 suscriptores, donde muestra parte de su vida como madre soltera y entrega consejos.

Tras la polémica y las críticas decidió eliminar su canal de Youtube y posterirmente utilizar otra de sus redes sociales para defenderse de los ataques de los internautas.

“Al final del video, estaba tan agotada emocionalmente… tenía a mi hijo en mi hombro y estaba como ‘ven a posar para la miniatura conmigo””, reconoció. “No debería haber hecho eso”, agregó.

“Ojalá hubiese podido mostrarnos en el veterinario llorando y afectados con todo lo que pasó. Pero si hacía eso, ya sabemos lo que dirá la gente. ‘¿Por qué estás filmando a tu hijo llorando? ¿Por qué estás filmando un momento tan emocional?’”, explicó.

this is so DISTURBING what is wrong with mom vloggers omfg pic.twitter.com/krUjM5Sfit

— elle woods ♿︎ 24 (@artangeIII) September 8, 2021