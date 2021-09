Carta de la Comisión de Box 4T a Kid Guasón

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Fernando Acuña Piñeiro.-

Asunto: Orden de que se retire por motivos de salud del ring sucesorio:

Estimado colega de los encordados políticos, Kid Guasón:

Presente:

En atención a los recientes sucesos de carácter político donde usted vuelve a ser vapuleado de una manera salvaje y de consecuencias que juzgamos bastante delicadas para su salud en materia de viáticos y compensaciones, hemos tomado la determinación de solicitarle de la manera más atenta, su retiro de los encordados guindas, en el marco de la sucesión interna morenista.

No queremos que se repitan en usted, casos lastimosos como el del Chango Casanova o Toluco López, mismos que terminaron en la ruina y en el olvido, como consecuencia de su indisciplina.

Hágale caso al entrenador del establo de Palacio Nacional y retírese a tiempo de la política, conocida al igual que el box como el deporte de las orejas de coliflor.

Ah, señor Guasón, y no confunda usted las cosas: si el Presidente AMLO le ha dado oportunidad de colaborar en diversos cargos de la alta burocracia federal, no es porque lo quiera como candidato, sino que le está pagando a usted sus servicios, por la amistad que le dispensó, y con la cual le sigue distinguiendo, al menos hasta ahora. No sabemos si lo tratará igual, después de lo del reciente video, amonestado desde la Secretaría de Gobernación.

Volviendo con lo de los puestos que usted ha ocupado, algunos en el colmo de la ironía le llaman a este tipo de situaciones, pago de marcha. Pero para no ser tan crueles, simplemente la definiremos como pequeños premios o recompensas.

Tampoco sea usted mal pensado y crea que nos estamos refiriendo a croquetas o sobres de pedigree. Lo que ocurre es que el Estadista tabasqueño busca agradecerle por su antigüedad en los afectos y lealtad. Pero solo hasta ahí.

Usted ya tuvo la oportunidad de pelear por el campeonato en el 2016, y fue objeto de una paliza

electoral por parte del campeón azul de aquel entonces, mismo que lo envió a la lona con fuertes derechazos, al igual que con el resto de sus contrincantes.

Recuerde que en la política, como en el llamado arte de fistiana, el exceso de castigo en un peleador puede provocar consecuencias de carácter psicológico, derivadas de las cuantiosas ocasiones en que se ha ido a la lona.

Finalmente, le sugerimos por prescripción médica de esta Comisión, cuyo color emblemático es el guinda, y su lema la Cuarta Transformación, que acuda usted a nuestras oficinas para que se le práctique un examen de rigor, con el propósito de ver como andan sus reflejos políticos. Se le observa a usted cansado y disminuido por las giras al estilo “Tio Lolo” que ha estado realizando por el estado.

Hemos visto que en sus más recientes peleas, la izquierda que antes usted usaba a la perfección como gancho, ya no le funciona. Ya nadie le cree. Y ha perdido usted el feeling y el punch retórico de otros tiempos.

Le recomendamos que se de usted una oportunidad de relax, en ese rancho del municipio de Palenque Chiapas, cuyo nombre forma parte del folclor nacional. Seguramente que su dueño tendría mucho gusto de alojarlo en sus instalaciones. Recientemente en las

inmediaciones del rancho La Chingada andan construyendo zonas verdes y ciclovías.

Sin otro asunto que tratar, y como siempre muy pendientes de velar por los intereses del gremio pugilístico morenista, reciba usted un cordial saludo desde el primer despacho de Palacio Nacional y las oficinas ejecutivas del CEN de MORENA.

“Box y Lucha, disciplina y superación morenista”.

Atentamente:

Los jefes de jefes de Palacio Nacional y del CEN de MORENA.

Hasta aquí la carta de la Comisión de Box político morenista, dirigida al veterano pugilista y esteta de los encordados Héctor Garza, conocido en el mundo de los espectáculos políticos como “Kid” Guasón.

Esperemos que dicho personaje atienda las indicaciones que le están sugiriendo los responsables de su propio establo o gimnasio guinda.

Y no es ocioso decir que en su tiempo, el estilo bravo del Guasón tuvo sus momentos de gloria militante.

En el CBTIS 24 hay recuerdos de esas noches en que salió en hombros como gran fajador. Pero creemos que, al menos en lo que concierne al tema del boxeo político, ha llegado la hora de retirarse.

¿Lo hará?