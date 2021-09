EA Sports cierra los servidores del FIFA 15

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una triste noticia se dio a conocer y es que, EA Sports decidió cerrar los servidores del FIFA 15 para siempre.

“Lo lamentamos, pero los servidores para este título se cerraron. ¡Muchas gracias por jugar!”, es el mensaje que se puede apreciar al momento de querer entrar al modo online.

Un juego que sin duda marcó la infancia de muchos amantes de este videojuego que salió a la luz en el año 2014.

Recordemos que Messi era el protagonista de este FIFA, y en esos tiempos, no existía FUT Champions.

The FIFA 15 servers have officially shut down.

One of the most iconic editions of the game 😢 pic.twitter.com/jBwH5aKxSQ

— B/R Football (@brfootball) September 16, 2021