¿Ingredientes tóxicos en tus cosméticos?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alguna vez has revisado que tipo de ingredientes tienen los cosméticos que compras y que usas a diario, tal vez algunos de ellos puedan estar hechos con productos que te irritan o causan daño a tu piel.

Para darte cuenta de si tu maquillaje no es bueno para tu piel, aquí te daremos algunos tips.

Si eres de las que cuando utilizas tu delineador y éste causa que lloren tus ojos es porque tal vez su composición está causando alguna irritación en tu piel.

Si la base que te aplicas en el rostro te produce espinillas en tu cara también es señal de que sus ingredientes no son los adecuados para ti.

Suele pasar también en los tintes para el cabello, cuando estos provocan que tengas alguna dificultad para respirar o una reacción de alergia tal vez es porque sus componentes no son los que tu cuerpo tolera, como por ejemplo el plomo.

Tal vez alguna vez te ha pasado que cuando utilizas algún producto de belleza que en lugar de embellecerte te ha empeorado tu aspecto y hasta tu salud, tal vez podría ser porque contiene alguna sustancia que es dañina para, por lo que es muy importante que al comprar tus productos, así como cuando vas al súper y checas las etiquetas de los alimentos, también lo hagas con los productos cosméticos que compras.

Revisa su composición, su fecha de caducidad y una buena opción es buscar alternativas más naturales, hoy en día en el mercado existen productos que están compuestos por ingredientes naturales o tan procesados.

No uses un rímel que ya tiene mucho tiempo o que se ha secado, guarda tus cosméticos en un lugar fresco para evitar que el calor cause cambios químicos en su fórmula, usa cada producto para su función (si es labial solo en los labios no en los ojos o mejillas), por lo tanto, no los dejes encerrados en tu auto.

No compartes tus cosméticos con nadie más, ni tu cepillo de cabello o de cejas.

Cada producto que utilices pruébalo primero en tu mano para ver si hace alguna reacción.

Los productos de belleza están hechos para ayudarte a lucir mejor, pero en algunas ocasiones pueden ocasionarte reacciones inesperadas, así que no olvides primero hacer una prueba de ellos.