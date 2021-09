Camino a París

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 (Agencias)

La Concacaf anunció modificaciones en el Preolímpico con miras a los Juegos de París 2024 con un torneo clasificatorio que tendrá dos años de anticipación, a diferencia de ciclos pasados en los que se definía a los representantes de la Confederación cuatro meses antes de la justa veraniega.

En esencia, el cambio consistirá en que el Premundial Sub 20 funcionará además como el Preolímpico y se disputará en el verano del 2022. Es decir, que el Premundial Sub 20 con miras a la Copa del Mundo de esa categoría que se celebrará en Indonesia en el 2023 no solo clasificará a cuatro equipos de Concacaf (los cuatro semifinalistas) para ese Mundial, sino que además los dos finalistas serán quienes vayan a los Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, ese nuevo formato podrá implicar un desfase generacional, porque los jóvenes mexicanos que buscarán ambos boletos a mediados del 2022 serán categoría Sub-19 (para ser Sub-20 al año siguiente en Indonesia), pero apenas serían Sub-21 en el 2024, cuando para los Olímpicos se requieren Selecciones Sub-23.

Es así que seguramente varios, si no es que la mayoría, de los seleccionados del Tri que estén en París 2024 (en caso de ganar el boleto) no habrán sido parte del proceso que obtuvo ese pase, lo que implica una menor preparación.

La Concacaf argumentó que el cambio es para brindar a las selecciones una mejor oportunidad de seleccionar a sus mejores jugadores jóvenes, por lo que “el Consejo de Concacaf ha aprobado un formato simplificado que vinculará las Clasificatorias para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y los Juegos Olímpicos con el Campeonato Sub-20 Masculino de la Confederación, que a partir del 2022 se jugará en el verano”, según mencionó la Concacaf en un comunicado publicado este jueves.

LA COMPETENCIA

El Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf comenzará con una Clasificatoria para 19 selecciones (todas clasificadas más abajo del escalón 17 en el Ranking Masculino Sub-20 de Concacaf). El sorteo de la Clasificatoria se llevará a cabo el viernes 17 de septiembre. Los 19 equipos participantes serán divididos en tres grupos de cinco equipos y un grupo de cuatro.

Todos los partidos de la Clasificatoria se jugarán en Santo Domingo, República Dominicana, del cinco al 14 de noviembre de 2021, pero ahí todavía no estará México.

Luego de la finalización de la Clasificatoria, un total de 20 equipos participarán en el Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf en el verano del 2022. Esto incluirá a los cuatro mejores equipos de la mencionada Clasificatoria y a los 16 equipos mejor clasificados de la región (en base al Ranking Masculino Sub-20 de Concacaf) quienes recibirán un pase directo al Premundial Sub 20 (que también será Preolímpico). El último ranking Sub-20 que publicó Concacaf fue de junio del 2019 y en él es Estados Unidos el que ocupa el primer lugar, seguido de México.

El Campeonato Masculino Sub-20 de Concacaf 2022 clasificará a sus semifinalistas (cuatro equipos) a la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023 y a sus finalistas (dos equipos) a los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.