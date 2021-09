¡Cuidado! mujeres graban presunto intento de robo a vehículo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Dos mujeres compartieron un video que muestra lo que podría ser una nueva modalidad de robo de auto, utilizada por grupos criminales.

En las imágenes se observa que la mujer maneja nerviosa por Avenida Ceylán en Tlalnepantla, Estado de México, porque varios sujetos la siguen en un automóvil blanco, pidiéndole que se detenga porque supuestamente su auto tiene reporte de robo.

La conductora, que viaja con otra mujer, se niega a detenerse y mientras sostiene una llamada telefónica con un hombre que le aconseja no parar.

“No oye, qué te pasa. No me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame”, dijo la mujer a los presuntos delincuentes.