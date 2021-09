Si eres de esos que no creen en el amor debes quedarte a leer esta sorprendente historia, pues una mujer se reencontró con su novio de adolescencia después de 33 años.

Todo fue gracias a Facebook que la ahora pareja volvieron a encontrarse, de acuerdo a las declaraciones de Ximena Gray y Carlos Daniel Pérez fueron novios en la adolescencia.

Su historia inició en 1977 cuando Ximena conoció a Carlos. Ambos tenían –en ese entonces– 15 años. El primer flechazo entre ambos se dio en Viña del Mar, Chile, pues la familia de Carlos –que eran de Argentina– gustaba de pasar el verano en esta ciudad.

“Se alojaba con su familia en la casa de unos amigos, que eran mis vecinos. Ahí nos flechamos; éramos chicos, pero nos cruzamos la mirada. Antes de volver a Mendoza, me dejó una pequeña carta para seguir en contacto. Nos seguimos escribiendo durante todo el año, hasta que volvió en el verano y empezamos a pololear”, comentó Ximena en entrevista.

La mujer aseguró que cada etapa de vacaciones pasaba lo mismo. No se veían todo el año, pero seguían en contacto.

“Una vez, su papá tuvo que ir a buscarlo porque no se quería volver. Nos quedábamos juntos todo el verano pero claro, después de las vacaciones Carlos volvía a la Argentina y yo me quedaba en Chile. No nos veíamos en todo el año, pero manteníamos el noviazgo por carta”, comentó.

Vivieron seis años de un noviazgo. Se veían poco, pero se escribían y a veces se llamaban por teléfono. Todo marchaba bien hasta que las dudas sobre la relación comenzaron a surgir.

“Empecé a dar vueltas sobre la relación y a pensar hacia dónde íbamos. Entonces, el noviazgo se enfrió y dejamos de escribirnos. Yo había terminado la carrera y había empezado a trabajar, mientras Carlos aún estaba estudiando. Nunca sabía cuál era la realidad, porque pasábamos poco tiempo juntos”, externó al medio citado.