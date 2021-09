Ningún ex presidente será juzgado por cuestiones políticas: AMLO

Apenas esta semana, el ex presidente Felipe Calderón publicó en su cuenta de Twitter que el gobierno de López Obrador quiere verlo en la cárcel y dijo ser un perseguido político.

“Agradezco mucho su solidaridad y apoyo frente a los intentos de distorsión de la justicia en contra mía por parte del gobierno con propósitos de persecución política”, publicó Calderón.

Sin mencionar directamente este caso, López Obrador dijo que cualquier detención espectacular para buscar legitimidad solo es “demagogia, politiquería, entonces vamos a pensar hacia adelante la transformación de México”.

López Obrador dijo que en el periodo neoliberal saquearon al país y aún así “yo considero que no debemos convertirlos en víctimas”.

“Porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos”, lamentó.