El desarraigo como virtud

Ambrocio López Gutiérrez

Señalado por muchos, especialmente por sus competidores hacia la candidatura a gobernador de Tamaulipas por Morena, el exalcalde de Cuauhtémoc (CDMX), Rodolfo González Valderrama, divulgó un texto donde hace una defensa descarnada del desarraigo como virtud argumentando que quienes contaban con mucho arraigo terminaron en la cárcel.

En la historia de Tamaulipas, se han tenido gobernantes que estaban tan arraigados en el estado que no pudieron gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder, sus prácticas resultaron dañinas y a causa de ello muchos se encuentran en la cárcel o bajo procesos judiciales dijo RGV al enfatizar que “los políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados”. Terminan así porque generan una serie de compromisos y complicidades con los poderes de facto locales, que no los necesita el Estado y no los quiere la ciudadanía, “hay que encontrar el punto medio, entre tener un arraigo y el tener el conocimiento, la experiencia y llegar limpios, con el único compromiso de servir a la ciudadanía. Vaya narcisismo del director de Radio Televisión y Cinematografía. Dice Valderrama que el bueno es Valderrama.

Al director general de RTC de la Secretaría de Gobernación, en su visita por Nuevo Laredo le preguntaron acerca de sus fortalezas y debilidades para ser el próximo gobernador de Tamaulipas por Morena y respondió: “soy fundador del Movimiento en Tamaulipas, he estado desde el 2014 haciendo trabajo de base, te puedo decir también que tengo muy claro el proyecto de lo que quiere el presidente, la cuarta transformación para Tamaulipas. Y resume: lo primero que hay que hacer, es combatir la corrupción, separar al poder político del poder económico, renunciar a la intención de querer utilizar el presupuesto para fines personales, para un grupo político, o un grupo económico.

El oriundo de Tampico refiere que conoce y tiene propuestas concretas en los temas de la seguridad, educación, la promoción económica, de la generación de empleo, “mi fortaleza es que estoy preparado, para gobernar Tamaulipas: he tenido una carrera en el servicio público y he pasado todas las pruebas de transparencia y rendición de cuentas”. Respecto a las debilidades subraya: “Eso que se ve como una debilidad de Tamaulipas, desde otro punto de vista, desde otra latitud se vería como una virtud” y alude a Jesús Reyes Heroles, del arraigo “no es nada más el traer la tierra en los zapatos; el arraigo es más efectivo, más de corazón y de capacidad”.

Más adelante sentencia: En Tamaulipas, el arraigo ha sido sinónimo de complicidad con los grupos de poder locales, “están tan arraigados que no pueden gobernar y luego terminan arraigados judicialmente”, subraya. Respecto al próximo gobernador se requiere que tenga un trato y vínculo directo con la Federación, que pueda alcanzar acuerdos y que tenga claro hacia dónde debe ir el estado, porque al final de cuentas quienes hemos perdido ante la falta de consensos somos los tamaulipecos”.

Respecto a los tiempos electorales, señala que todos en el Movimiento tienen el derecho de decir “yo aspiro” pero ese derecho viene acompañado de una obligación: “que en cuanto se tome la decisión, todos debemos jalar juntos, unidos”. RGV comenta que “no es nada más querer ser, todos queremos ser, lo importante es pasar del querer ser al poder hacer”. -¿Para qué quiere ser gobernador del estado? -Para transformar el estado, traer a Tamaulipas todos los beneficios sociales que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cuarta Transformación. Además también es importante el deseo del cambio de la población; hay capital humano, se requiere un buen gobierno que no robe, que no mienta y que no traicione a los tamaulipecos.

Serán tres acciones esenciales en las que deberá trabajar el próximo gobierno estatal: Combate a la corrupción e impunidad, austeridad e impulso a los programas sociales que envía la Federación, afirmó. El director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación realizó un recorrido por el sur de Tamaulipas donde enfatizó las prioridades que deberá tener la próxima administración donde el objetivo principal es “invertir el presupuesto en prioridades ciudadanas”. Se refirió también a los gastos excesivos como la Casa de Gobierno donde se erogan 360 millones de pesos al año, más de un millón de pesos diariamente, “ese presupuesto puede enviarse a becas para estudiantes por ejemplo”, agregó.

-Comenzó un fuerte rumor que usted le entregó la renuncia, como director de RTC al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hay de cierto? -En efecto, me hicieron llegar varios comentarios que se difundieron en las redes sociales y en WhatsApp, no tengo idea cuál haya sido el fin, pero una cosa si les digo “renunciaré en el momento necesario, ni antes ni después.” En su visita a Altamira, González Valderrama acompañó al alcalde electo, Armando Martínez Manríquez, al anuncio de la construcción del hospital de especialidades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que Administración Portuaria Integral (API) será quien done el terreno para dicha obra. RGV compite con el alcalde de Madero por la nominación morenista a la gubernatura.

En el recorrido, estuvieron presentes la delegada estatal del IMSS Velia Patricia Silva Delfín y el diputado federal Erasmo González Robledo. Para RGV es urgente y necesario ciudadanizar la función pública y que haya una constante transparencia de las acciones que desempeñan “soy partidario de que cada funcionario público al entrar se les ponga un detector de mentiras y un detector de metales al salir”. El Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, señaló que lo que necesita Tamaulipas, y de manera urgente es un cambio real y verdadero, acorde al Gobierno federal que es de la Cuarta Transformación.

Rodolfo González, uno de los aspirantes a la candidatura de MORENA en Tamaulipas señala que las y los tamaulipecos anhelamos un cambio de forma y fondo en el Gobierno estatal, “queremos un cambio completo, real y verdadero no solo de autoridades, sino que además se refleje en la mesa, en los bolsillos y en las calles”. Citó los estudios de opinión y las encuestas, donde el morenismo lleva la delantera como partido político; “se nota que la gente quiere participar y votar libremente por la mejor opción, se avizora una alta participación ciudadana en la elección del próximo año”.

Luego de 86 años con el PRI, en Tamaulipas llegó el PAN, y como nunca en la historia de una gubernatura se tiene a un gobernador desaforado desde el pasado 30 de abril, con acusaciones y procesos judiciales, “de ahí que en los acercamientos con la comunidad nos digan que se requieren perfiles honestos y comprometidos como los que hay en Morena”. “Es más importante, antes de ver quién va ser el candidato o candidata, definir un programa de transformación a favor de Tamaulipas y que lo suscribamos todas y todos los aspirantes y comprometernos a seguirlo”, subrayó el morenista cuyas aspiraciones siguen ancladas en la virtualidad.

Respecto a los temas que debe enfocarse en cuanto a la seguridad dijo que es fundamental atender y resolver los temas de seguridad y de las y los desaparecidos, “nuestra entidad tiene muchas cosas buenas, pero entre las cosas malas está el tema de la corrupción y está el tema de la seguridad, de desaparición forzada”, subrayó. Tamaulipas está entre los tres estados con la mayor cantidad de personas desaparecidas, con el mayor número de fosas clandestinas. “¿Qué es lo que hay que hacer ahí? La actual Fiscalía General de Justicia hay que convertirla en una fiscalía de derechos humanos y procuración de justicia, que los ciudadanos se sientan con la confianza de denunciar, que los atenderán y resolverán”.

Correo: amlogtz@gmail.com