Alfredo Arcos

A la memoria de Orlando Ortiz:

En este año, cuando se conmemora el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, llama la atención que, entre los estudiosos del poeta zacatecano, no se cite a Emilio Uranga; en palabras de Octavio Paz: “Hubiera podido ser el gran crítico de nuestras letras: tenía gusto, cultura, penetración…”; además, continúa Paz: “En Emilio Uranga, hay algunas páginas notables sobre López Velarde y aquella imagen sobre la viuda oscilante del trapecio, emblema para Uranga del ser mexicano”. Esa falta se ha reparado en cierta medida con la publicación de La exquisita dolencia. Ensayos sobre Ramón López Velarde, de Emilio Uranga (Bonilla Artigas, 2021); el cuidado de la edición, introducción y notas, corren a cargo de José Manuel Cuéllar Moreno.

José Manuel Cuéllar tiene claro que mientras que Ramón López Velarde se nos presenta “nimbado por un incuestionable prestigio de poeta del alma nacional”; Emilio Uranga, en cambio ha sido relegado “al desván de lo curioso y lo pasado de moda”. El año en que muere Ramón López Velarde, 1921, es el mismo en que nace Emilio Uranga. Cuéllar establece interesantes paralelismos entre ambos: el seno católico y, en los primeros calos fríos, el interés por mujeres mayores: En el caso del poeta cita a Josefa de los Ríos (aunque no lo menciona, de quien queda constancia poética de esos primeros “calosfríos ignotos”, es de su prima Águeda, la cual, además, se le presentaba “con un contradictorio prestigio de almidón y de terrible luto ceremonioso” ); y Mireya Serrano, La Nena, en el del filósofo.

Emilio Uranga estudió filosofía en nuestro país y realizó estudios en la misma materia en Alemania; fue divulgador, entre nosotros, de asuntos filosóficos; discípulo de Joaquín Xirau y José Gaos, ayudante de Leopoldo Zea y miembro del grupo organizado por este: Hiperión. José Manuel Cuéllar nos recuerda las características de esta agrupación: “Independencia cultural y filosofía nacional eran los dos pilares que sustentaban la aventura de los hiperiones. Debajo de estos dos pilares, sirviéndole de basamento, se encontraba la pregunta por la Revolución. Era aquí donde Ramón López Velarde entraba en escena y reclamaba su protagonismo”. Con su incorporación al gabinete de López Mateos, Uranga dio el salto, para decirlo a la manera de Gabriel Zaid, de los libros al poder. No se bajaría de ese caballo, en los decenios de los 50 y 60 del siglo pasado se le consideró ideólogo del Partido Revolucionario Institucional.

Por su defensa de la libertad y la democracia tenemos en López Velarde a un existencialista avant la lettre; nuestro “primer angustiado”, reparó Miguel Guardia. Si la tarea de la filosofía, como afirma Uranga, consiste en hacernos entrar en posesión consciente de lo que ya tenemos. De eso que “ya tenemos” se percató López Velarde:

Mis hermanos de todas las centurias

Reconocen en mí su pausa igual

Sus mismas quejas y sus propias furias

Uranga: “La catarsis, las transformaciones, la exigencia de ver los defectos para dejarlos como la serpiente deja su piel expuesta al sol fue el insistente treno de los primeros hurgadores de nuestro carácter”. Aquellos elementos constituyentes de “nuestro carácter” están presentes en la obra Velardiana, a saber; Uranga de nuevo: “Nuestro carácter es sentimental, lo que quiere decir que combina la frágil emotividad, la desganada actividad y la melancólica secundariedad de todos sus componentes. Por la emotividad somos frágiles, todo nos llega y todo nos hiere. La desgana nos hace ver el mundo con un manso desdén y la melancolía nos impulsa a repasar lo vivido, con doliente recordación. Este carácter constituye un fondo sobre el cual la zozobra, como péndulo, oscila y zigzaguea”. Zozobra es una palabra cenital en la poesía de Ramón López Velarde. Nuestras vidas son péndulos, advierte, y ese oscilar produce zozobra. Esta, para Uranga es “un no saber a qué atenerse, o lo que es lo mismo un atenerse a los dos extremos”.

¿Qué otra categoría vernácula unió al filósofo y al poeta? Sobremanera, la devoción por la Provincia. Para respaldar el enunciado; en el caso del poeta sólo hay dos requisitos: saber leer y acudir a su obra. Por lo que respecta a Uranga, sorprende asistir a ese romance (si tomamos en cuenta que nació y murió en la Ciudad de México). Y aclarando que Provincia, al sentir de Uranga no es sólo lo separado de la Capital: “Acapulco no es provincia”, sentencia (hoy pudo aludir a Monterrey o a Cancún), veía en aquel puerto de moda: “el cosmopolitismo en sus peores extremos”. El asunto es que la Provincia a la manera de López Velarde, “alacena y pajarera”, aquella que nos convoca con el “santo olor de la panadería”, era un escollo para un proceso revolucionario mal digerido. Ese mal entendido no ve en la revolución una inversión de los valores, como lo veía Uranga: “Lo que figura en los frontispicios es puesto al pie de las páginas, anotado como accesorio, y sube al primer estrado un cúmulo de antivalores”. Por cierto, resulta curioso que, para referirse a la Revolución, Cuéllar utilice los adjetivos de un verso de La suave Patria: “ojerosa y pintada”. Y digo que resulta curioso porque sabemos que el poeta aludía, con esos calificativos, a las putas que se paseaban en carretela por la avenida Madero de la Ciudad de México.

Son famosos estos versos Velardianos:

El Niño Dios te escrituró un establo

y los veneros de petróleo el diablo

Ese dístico resume las contradicciones entre el agrarismo que caracteriza a la provincia y el desarrollo industrial. Escuchemos a un tronante Uranga: “Hemos sido un pueblo pobre, todavía lo somos en una gran mayoría. Pero un puñado de mexicanos se ha enriquecido y a nombre de su riqueza pretende borrar nuestra tradición y nuestra Provincia como uno de los impedimentos de su rápido enriquecimiento. No tiene tiempo para respetar una tradición quien siente que la Provincia podría poner un veto a su rapacidad. Pero ¿hasta cuándo vamos a soportar que los nuevos ricos impongan su imbecilidad cultural como condición del crecimiento de sus cuentas de banco?” Devolvamos a Uranga su carácter de interlocutor en la medida en que reflexiones como la anterior sigan vigentes. Ninguneado, señalado como mercenario intelectual del antiguo PRI, lastrado por su antipatía, se impone la revaloración de Emilio Uranga. En este empeño, destaca el cuidado y el talento de José Manuel Cuéllar.