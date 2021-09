Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

OPOSICIÓN.- Los que ya actúan como oposición, antes de que oficialmente lo sean, son los panistas. A menos en el Congreso local ya trabajan para ponerle trabas a los que ostentarán la mayoría en la próxima legislatura, pero también para lo que pueda venir para el 2022. Las reformas a algunas leyes y mandatos constitucionales son la prueba de que ya les cayó el 20 de que perdieron. Eso es bueno. Porque al menos a los diputados les bajó un poquito la soberbia y superaron la etapa del duelo. Independientemente de que si son o no democráticas sus reformas; si son tardías o no, ya están sembrando su chamba para que los que vienen no la tengan tan fácil.

SOBERBIOS.- Los que siguen en un plan soberbio, son los morenistas. Ellos mismos se creen sus encuestas y la percepción de que ganarán el 2022 caminando sea quien sea el candidato. Están subestimando a los adversarios; están en un exceso de confianza y piensan que ni haciendo campaña tienen el triunfo asegurado. Por eso tienen enfocadas sus baterías, sus esfuerzos, sus estrategias y su trabajo en denostarse entre ellos mismos y eso les ha permitido a los adversarios ir creciendo poco a poco; ir armando su campaña y su trabajo y fortaleciendo la imagen personal. Aguas, porque en una de esas la alta popularidad del presidente AMLO, que es su mejor campaña, no les alcanzará.

VIDEO.- Hablando de los del bloque guinda, pues resulta que el absurdo video que hicieron circular a inicios de la semana en donde reciclaron un mensaje de López Obrador del 2016 apoyando a “El Guasón”, se trató de una burda jugada de uno de sus adversarios. Y no solo eso, sino que hasta fingieron un enojo de Gobernación falsificando un comunicado que resultó ser “fake news”. Cierto, sí hubo una molestia en Palacio Nacional, pero nunca hubo tal boletín. Héctor Garza demostró que él no utilizó ese material videográfico, y al parecer, ya encontraron al culpable. Estos sin duda, no se le sube los bonos al tres veces Oficial Mayor, ya que no está en la mira del “gran elector” de Morena, pero sí le restará al otro aspirante.

PALABRAS.- El que parece ya es virtual candidato del PAN a la gubernatura, es César Verástegui. El viernes, el gobernador Cabeza de Vaca lo volvió a llenar de elogios de manera pública. Dijo que el secretario General de Gobierno ha sido el principal impulsor y gestor de la carretera del Bajío, que recién dieron el banderazo de salida. “El Truco” poco a poco se va posicionando. Ahí, bajita la mano y sin hacer tanto ruido mediático está metido ya de lleno en la sucesión con muchas posibilidades de ser el elegido.

TRANSICIÓN.- En donde las cosas siguen tersas es en la mayor parte de los ayuntamientos a unos días ya del cambio constitucional de alcaldes. El proceso de transición ha transcurrido sin mayores problemas, hasta ahora. Los entrantes andan muy curiosos y los salientes muy condescendientes, pero no han encontrado, hasta ahora, algún detalle. La duda es en Victoria. Y no por Pilar, quien al parecer ha dejado todo transparente y solventado, pero hay un cochinero que no han podido “escombrar”. Se trata de lo del 2019-2020, es decir, de la administración de Xico. Lo raro es que los entrantes no han hecho mayores preguntas ni han querido meterse a fondo en ese tema. ¿Qué estará pasando?

EN CINCO PALABRAS.- El doctorcito seguirá con su beca.

PUNTO FINAL.- “Quieren borrón, cuenta nueva, y que les perdonen todos los agravios”: Cirilo Stofenmacher.

Twitter: @Mauri_Zapata