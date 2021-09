Lucha por la vida (II)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

-No, nada de eso mujer –respondió el amigo, lleno de alborozo–. Me llamo Benito Morales, alias “Beni Morrales”; empresario de lucha libre, soy famoso en el país porque llevo espectáculos a todos los rincones: Caravanas de artistas de cine, radio y televisión; box con los mejores puños nacionales e internacionales; últimamente he querido revivir la lucha libre. He tratado de hacer un nuevo Cavernario Galindo; un “Santo, el enmascarado de plata”, algo como Blue Demon, el Médico Asesino, Black Shadow, Huracán Ramírez. A lo más que he llegado es a entrenar a sus hijos o nietos; pero nunca segundas partes han sido buenas. Mientras se cuece esto, lo combino con la lucha libre entre mujeres. La lucha nunca ha pegado en estos lugares tan conservadores; mucho menos con mujeres. Mis amigos me han hecho apuestas a que no podré tener más de cien espectadores. Estoy a punto de perder un dineral; pero los chismes sobre ti me llegaron como música celestial. Eres famosa en todo el estado. Lo que me has contado es fantástico. Yo te ofrezco trabajo y gloria futura. Traeré al mejor entrenador. No sólo ganaré una buena bolsa por las entradas; sino también las apuestas y las compartiré contigo. En esta ciudad y en todo el estado estarán locos por ver a… a… ¿Qué nombre te pondremos?… hmmm, ¡ya está!: “La Mandarriazos Mortales”. Mi nombre irá amarrado al tuyo. La gente dirá: no, no, le dicen La Mandarriazos Morales, la hija del gran empresario de espectáculos.

“Aunque ya eres mayor de edad, no necesitas del permiso de tu familia; pero yo quisiera que tus padres supieran a qué te vas a dedicar. Que no fue en vano que a escondidas salieras a jugar con los hombres a sus juegos rudos como las luchas. Que te lleves su bendición. Así estarás siempre en paz y con ánimos de luchar por la vida, siendo la emblemática de la lucha libre de mujeres.”

Después de intensivos entrenamientos, fueron al pueblo de Amanda un fin de semana. Beni Morales con sus mejores argumentos convenció a los padres de Amanda para que no se opusieran a que su hija se dedicara a las luchas. El empresario sacó unas botellas de su auto y se quedó brindando por la nueva luchadora con su padre e hijos. Mientras tanto Amanda quiso salir a dar una vuelta por las calles para saludar, primero, a los del barrio y, luego, a todos sus conocidos: del mercado, de la plaza, del cine, de la escuela.

De pronto se topó con Ambrosio, quien ya se había enterado de la visita y traía consigo un volante-boletín de la comunidad norteamericana y de un periódico amarillista que contaba que Amanda era sospechosa de ser hermafrodita y otras habladurías.

-¡Qué milagro mi Amandita linda!, ¡qué bueno que te dejas ver! Te busqué por la ciudad donde trabajabas, quería decirte que aquí el presidente municipal ha prohibido la venta del periódico amarillista. Dice que no es conveniente que sepan que eres la oveja negra de este lugar. Pero yo si me traje este boletín y estos periódicos que hablan de ti. Si no quieres que entere a tus padres y hermanos de ello, hay que recomenzar lo que dejamos pendiente; como si nada hubiera pasado. Para festejar, me daría mucho gusto que fuéramos al callejón o en las afueras a la camioneta abandonada. Después juntaré a los muchachos para que todo siga igual.

-Claro Ambrosio; tengo hartas ganas de tener contigo toda clase de encuentros cercanos de todo tipo. Vamos al callejón ahorita mismo, antes de que esté ocupado. Quiero el callejón libre de testigos de nuestro encontronazo.

-¡Ay Amanda!, nunca imagine que fueras tan accesible y dócil. Se ve que me añorabas chamaca hermosa. Qué bueno que me acojas así.

Un mes después de que Beni Morales inundó al pueblo de propaganda sobre el debut de su hija predilecta la “Mandarriazos Mortales. Casi todo el pueblo fue a verla luchar. Casi, porque, entre otros, faltó Ambrosio, quien se encontraba convaleciente en el hospital.