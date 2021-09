Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

La Constitución es, en todo Estado Moderno, el mejor instrumento para gobernar: se establecen las reglas de cómo, un gobierno y sociedad, deben actuar para ir, en conjunto, a obtener una administración eficiente y una solución eficaz a los problemas de la comunidad. Así, en la medida que una Constitución marca un rumbo, los gobiernos le imprimen una dirección a la forma de tratar los asuntos del Estado.

En el caso mexicano la historia marca la existencia de varias Constituciones: enmarcadas, en un proceso similar, vale recordar la de 1857 y luego, la que se conoce como la constitución social del siglo XX, la que nació con la revolución de 1910. El pueblo rompió un esquema y se dio otro. Sin embargo, desde entonces, ha sido reformada una y mil veces. Y es entonces que, sin querer queriendo, nos preguntamos:

¿POR QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN?

Hemos sido testigos de cómo la Constitución de 1917 ha sufrido cambios y más cambios. Inútil mencionarlos todos, pero si es justo recordar, que los gobiernos priistas –en especial–, que gobernador por 80 años, una y otra vez la cambiaron, la mutilaron, y siempre dijeron que era para romper candado e impulsar el desarrollo del país. Claro, al paso del tiempo, esas reformas han sido consideradas como retrocesos.

Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, modificó la parte relativa a la propiedad, por decir, de los ejidos. La parte habitada recibió títulos y a partir de ahí se dio la oportunidad para que los solares o predios sean vendidos a particulares. Con Enrique Peña Nieto, recordemos las famosas “reformas estructurales” relativas a la energía… esa que hoy, precisamente, Andrés Manuel López Obrador está buscando revertir, porque afirma que con eso se vendió la soberanía del país.

PROTECCIÓN POLÍTICA

Los diputados locales tamaulipecos, de pronto, se acordaron que su trabajo incluye hacer reformas a la Constitución Local. Claro, hicieron una que otra desde que tomaron posesión, pero ahora, al final de su tarea, lo hacen de manera inusitada y no en rubros que tengan que ver con el gobierno y la administración pública. Y si lo están haciendo, vaya pues, en busca de dar protección a largo plazo, a unos y otros, es decir, son reformas con destinatarios con fines, como quien dice, de seguridad personal.

Por ejemplo, modificaron la Constitución en la parte relativa al desafuero, con el firme propósito de blindar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en relación a la embestida del Gobierno federal en su contra: el desafuero y la orden de aprehensión. Claro, esa reforma, derivó en otra a nivel federal para, vamos pues, contrarrestarla: hagan de cuenta que, con la Constitución, el Gobierno federal y el local están jugando a las vencidas.

FISCALES AUTÓNOMOS

El primer caso que se conoció fue el de Veracruz: el Gobierno estatal en manos de Morena se encontró con un fiscal que no podía remover, herencia del anterior. Fue todo un poema los movimientos y presiones hasta que lo lograron. En este momento, sucede igual con el de Guanajuato, al que incluso el presidente AMLO una y otra vez ha pedido que se le quite, que no ha cumplido y si, en cambio, se ha convertido en un protector de la narco delincuencia. Y por el mismo rumbo anda el de MORELOS a quien, incluso, desde el Gobierno federal han presionado y han orquestado medidas que no han servido… precisamente porque son autónomos.

Pues bien, una de las últimas reformas que están cocinando los diputados locales, aun al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, que el actual Irving Barrios Mojica se pueda reelegir y durar más de los siete años a los que fue elegido. También, van a modificar, el procedimiento para cesarlo: tendrán que aprobarlo las dos terceras partes de los miembros del Congreso local. Ni modo de no pensar que son modificaciones con dedicatoria y, además, con un propósito claro de protección futurista.

BLINDAJE TRANSEXENAL

Con estas modificaciones Francisco Javier García Cabeza de Vaca muestra una vez más que sabe para qué sirve el poder: brindar el futuro, más allá de su sexenio, por aquello de que partido pierda el poder político a manos de Morena. Y, a esto, debemos unir la decisión de nombrar a más de seis nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia… como quien dice, con esta reforma, amarra una protección más allá de octubre de 2022.