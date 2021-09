Muere bebé al ser olvidada en el auto por horas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Houston una bebé perdió la vida después de haber sido olvidada por su madre en el automóvil. La pequeña había pasado varias horas dentro del vehículo según las autoridades.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de setiembre en la cuadra 8000 de la Fisher Glen Ln, al sureste de Houston.

Ese día la madre llevó a sus hijos a la guardería, pero solo dejó a los de 5 y 3 años, mientras que la de 1 año se había quedado en el vehículo.

Los investigadores creen que la mujer dejó accidentalmente a la bebé en al automóvil y fue hasta que iba a recoger a sus otros hijos, que se dio cuenta.

Al revisar el vehículo, encontró a la pequeña, sin vida, en el interior.

El policía del condado Harris, Ed González informó que la madre estaba siendo interrogada y en su cuneta de Twitter escribió: “los incidentes que involucran a niños son los más difíciles”.

@HCSOTexas units are at a scene at the 8000 blk of Fisher Glen Ln, near Beechnut & Synott. Preliminary info: one-year-old female toddler has been confirmed deceased after being left in a vehicle, possibly for several hours. Investigators and PIO are enroute. #HouNews pic.twitter.com/7kkAj5FWnr

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) September 10, 2021