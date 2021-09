Real Madrid es líder de LaLiga

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Real Madrid se metió a Mestalla en un duelo por el liderato, mismo que obtuvo al remontar 1-2 al Valencia con dos goles agónicos con una gran participación de Vinícius, quien hizo gol y puso asistencia.

Con el resultado los dirigidos por Carlo Ancelotti llegaron a 13 puntos y están en el primer lugar de la tabla, dos por encima del Atlético de Madrid, mientras que los de José Bordalás son terceros con 10 unidades.

La primera mitad fue muy intensa, con pocas oportunidades de gol en ambos bancos, ya que los de Mestalla apenas tuvieron un remate al arco por dos del rival madrileño.

Los primeros 45 minutos fueron marcados por los tres cambios por lesión a los 25 minutos, con Carlos Soler y Thierry Correia en el Valencia al 15’ y 23’ por Tunus Musah y Antonio Latorre, así como Dani Carvajal al 26’ por Lucas Vázquez.

La jugada más clara fue al 42’, cuando Gabriel Paulista se alzó en el área durante un tiro de esquina y remató de cabeza, pero Thibaut Courtois reaccionó a tiempo y sacó el balón.

En la segunda mitad, al 65’, Hugo Duro aprovechó un balón que le pegó en la cabeza a Lucas Vázquez, quedó solo, se perfiló y sacó un disparo para el 1-0.

Vinicius apareció sobre la hora para empatar el encuentro luego de que los madrileños se fueron al ataque. El brasileño disparó en el área y remató en un rival para meterse en el arco del Valencia.

Benzema se encargó de la remontada al 88’ a pase de Vinícius, quien sacó un centro y el francés remató de cabeza entre dos centrales para definir el 2-1.

