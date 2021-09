Se estrella avión militar en vecindario de Texas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un avión de entrenamiento militar se estrelló este domingo en un vecindario de Lake Worth en Texas.

Los pilotos lograron expulsarse antes de que el avión se estrellara, las autoridades reportan que los dos pilotos resultaron heridos y el paracaídas de uno de ellos se enredó en las líneas eléctricas.

En el accidente resultaron dañadas tres viviendas y los habitantes fueron desplazados. No reportan la pérdida de vidas humanas.

[VIDEO] Another angle of the military plane crash in a neighborhood with what appears to be parachutes hanging off of a electrical line. #LakeWorth #Texas pic.twitter.com/90PlhjFSMb

— NewsPros.TV (@newsprostv) September 19, 2021