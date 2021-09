Pide AMLO visas temporales de trabajo a Biden

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al Presidente de Estados Unidos implementar un programa especial de visas temporales de trabajo para contener el flujo migratorio ilegal a ese país.

También sugirió que se establezca un plan para la producción de bienes y reducir importaciones de Asia y que se creen las versiones de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En su conferencia matutina el Ejecutivo Nacional reveló el contenido de una carta enviada a Biden la cual contiene esos y otros temas como la necesidad que tiene Estados Unidos de mano de obra para echar a andar el plan de desarrollo que incluye construcción de carreteras, por ejemplo, en las cuales pueden emplearse mano de obra de centro y Sudamérica.

Al igual mencionó que como parte propuesta de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aprobaron en reunión cumbre los “lineamientos y propuestas para un Plan de Autosuficiencia Sanitaria” en la región.

PLANTEA FONDO PARA PAISES EN DESGRACIA

Explicó que México siempre ha ayudado y planteó la creación de un fondo para ayudar a los países en desgracia ya sea por sismo o fenómenos Meteorológicos. Dijo que nuestro país siempre ha colaborado, tal es el caso de la donación de vacunas anti covid-19 a países que no han logrado avanzar en el proceso de inmunización.

O también, como el apoyo que se ha dado a países como Haití, donde han enviado más de mil toneladas de alimento por la crisis humanitaria y social por la que atraviesan.

FGR PODRÍA ATRAER EL CASO

Otro de los temas que destacó Lopez Obrador fue referente al estado de Guanajuato donde el fin de semana se registró el crimen con uso de explosivos en contra de un empresario restaurantero y el gerente del inmueble.

Dijo que por las características de los hechos esperará a que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si atrae o no el caso, pero advirtió que buscará que no haya impunidad. Evitó hablar de “narcoterroterorismo” para que no se politice el tema.

Cabe mencionar que este lunes el Presidente estuvo de gira por el estado de Oaxaca. De acuerdo con el Gobernador, Alejandro Murat, es la visita número 25 de López Obrador.

Murat hizo un breve balance de las acciones en conjunto e informó que se han aplicado 2.7 millones de vacunas en Oazaca en n menos de un mes y que están cerca de los 3 millones de 4 millones de habitantes.

En materia de crecimiento reveló que se proyectaron casi 20 mil mdp y ha logrado que ese estado tenga un 4.5 por ciento de crecimiento.

Por su parte Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional dio un balance en materia de seguridad en Oaxaca.

Informó que tanto el robo a transporte como los feminicidios van al alza y ese estado ocupa el octavo y décimo lugar respectivamente.

La incidencia delictiva en el resto de los delitos va a la baja. La trata de personas ubica al estado en el número 14; en materia de secuestro, lo ubica en el lugar 18; homicidios dolosos en el 14; el robo a transeúntes en el noveno sitio.

En tanto el robo a transportistas sitúa a Oaxaca en el doceavo lugar de mayor incidencia; las lesiones dolosas en el 17 y la violación en el lugar 18.

En total los delitos de alto impacto sitúa a Oaxaca en el número 24 a nivel nacional.

En materia de quién es quién en los precios de los combustibles, el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield dijo que en esta semana las gasolinas más caras se vendieron en Shell, Chevron y el grupo G500. De Tamaulipas reconoció que la gasolinera de Pemex ubicada en Avenida Monterrey 601 Poniente en Ciudad Madero, es una de las que más baja venden el combustible.

También presentaron parte del programa nacional de Reconstrucción que ha beneficiado a 10 Estados afectados por los sismos y fenómenos Meteorológicos.

En su gira por Oaxaca le expusieron el caso de la C. Mónica Dolores Cuevas Monzon quien ha estado presa desde hace 10 años y no ha recibido sentencia y ha sido víctima de tortura.