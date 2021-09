Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este lunes, al menos ocho personas murieron y 24 resultaron heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad de Perm, en los Urales, informaron autoridades en Rusia.

A través de un comunicado, el Comité de Investigación de Rusia informó que hay ocho muertos y varios heridos.

Los servicios de sanidad de la región agregaron que los heridos sufren “lesiones graves” a causa de los disparos.

Las autoridades han identificado al atacante, que es un alumno del centro educativo, estudiante de la facultad de Derecho, quien resultó herido cuando oponía resistencia a las fuerzas del orden durante el operativo desplegado para detenerle y actualmente se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local.

El joven estaba armado con “una escopeta” y “una navaja”, según el agente que le neutralizó. Esta mañana el servicio de prensa de la universidad atacada informó del suceso a través de un mensaje en las redes sociales en el que decía que los profesores y alumnos del centro se habían encerrado en las aulas tras escuchar unos disparos.

Uno de los alumnos de la Universidad de Perm dijo al portal local 59.ru que “el atacante comenzó a disparar nada más entrar en el recinto” del centro. Dijo que se encerraron en el aula durante una hora donde estaban 60 personas.

Las imágenes desde el lugar indican que el agresor también disparó contra los vehículos estacionados en la zona universitaria antes de dirigir el arma a las personas.

Algunos alumnos saltaron por las ventanas para ponerse a salvo del tiroteo.

Vladímir Putin, presidente de Rusia, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, envió al lugar de los hechos a los responsables de las carteras de Sanidad y de Educación.

Terrible attack by gunman at #Perm university in Russia en Russie. At least 8 killed and many wounded. Students were seen fleeing the buildings, some by jumping out the windows. The assailant was, finally, neutralized. pic.twitter.com/ACIYo5AvZ5

— Patricia Gamliel (@PGamliel) September 20, 2021