Agentes fronterizos a caballo arremeten contra migrantes

Imágenes de agentes fronterizos en caballo persiguiendo a migrantes haitianos y supuestamente golpeándolos con fustas, ha generado polémica en redes sociales.

Las escenas fueron captadas en una zona aledaña al pequeño municipio de Del Río, en Texas.

Hace días más de 12 mil migrantes, en su mayoría haitianos, fueron retenidos en un campamento improvisado bajo un puente que conecta Del Río con Ciudad Acuña, en México.

El USBP (Patrulla Fronteriza) informó que los migrantes habían sido ubicados en el Puente Internacional Del Río con el objetivo de prevenir lesiones por enfermedades relacionadas con el calor, ya que el puente cuenta con sombra. En ese lugar los migrantes esperaban a ser llevados bajo la custodia de la patrulla fronteriza.

The White House condemned the use of a whip-like cord against Haitian migrants near a riverside camp in Texas. Reuters witnesses saw a U.S. border guard on horseback unfurling a cord resembling a lariat, which he swung near a migrant's face https://t.co/pma6y9RJVq pic.twitter.com/KMSGGJPEx2

— Reuters (@Reuters) September 21, 2021