Matrimonio clama justicia a la Fiscalía del estado

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico.-



Tampico, Tam.- Para exigir justicia para su mujer, que resultó herida en un choque ocurrido hace 6 años, Florentino Alvarado Hernández inició un plantón afuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en la zona centro de Tampico, debido a que el 2015, no se ha podido resolver su caso y nadie se hace responsable de las lesiones graves que presenta su cónyuge.

De acuerdo a lo dado conocer por el señor Alvarado Hernández, su mujer Angelina Cruz Ramírez, viajaba en un autobús por la colonia Niños Héroes y la unidad del transporte público chocó, quedando lesionada de una pierna, por lo que ahora no puede caminar, así como otro golpe en la cabeza que la deja imposibilitada de hacer diversas actividades, pues pierde el sentido constantemente.

“El choque fue el 23 de septiembre de 2015 y desde entonces no han hecho nada, no me dijeron que la unidad particular que participo en el choque era culpable, solo me dicen que mi esposa se tiene que morir para poder hacerse justicia, me decían que el transporte era el culpable y me estuvieron con mentiras todo esté tiempo y ahora quiero hablar con el gobernador o con el titular de la Fiscalía General”, afirma.

“Las autoridades dicen que la camioneta que chocó huyó, pero eso no es cierto porque Grúas Aries se la llevó y están de testigos Tránsito de Tampico y la Cruz Roja que acudieron a este hecho, ellos tienen los informes de este accidente y la Fiscalía dice que yo tengo que pagarle a la aseguradora los gastos que cubrió de cuando mi esposa estuvo internada”, agregó el señor Alvarado Hernández.

Añade que la abogada que le lleva el caso le dijo “no hay manera de ganar”, por lo que ahora busco mediante un plantón en las instalaciones de la Fiscalía General de Estado que los responsables de la procuración de justicia atiendan su caso, pues su esposa esta en sillas de ruedas e incapacitada por los golpes que recibió en la cabeza, ocasionados en el choque hace ya 6 años.

“Yo no tengo abogado para mí caso y mi mujer cada vez está más enferma, por eso pido el apoyo del pueblo, por si hay un abogado que pueda ayudarme con mi caso, porque estoy sin apoyo de nadie y no estoy pidiendo nada más al señor gobernador más que se haga justicia, al igual que al responsable de la Fiscalía de Tamaulipas que atienda mí caso”, añade.