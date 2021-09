Ataca delincuencia en 2020 a 209,570 hogares en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Durante 2020, un total de 209 mil 570 hogares tamaulipecos fueron víctimas de la delincuencia, lo que representó un costo de 4,559 millones de pesos, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021.

Al dar a conocer los resultados de la investigación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalló que, lo anterior significa que el 19.7 por ciento de los hogares de Tamaulipas tuvo al menos una víctima del delito el año pasado. A nivel nacional se estima que al menos el 28 por ciento de los hogares fueron afectados por la delincuencia.

La tasa por cada 100 mil habitantes para los delitos de más incidencia fue de, 4,565 casos para la extorsión; de 4,229 para el fraude ; de 2,581 para el robo o asalto en calle o transporte público; de 2,215 para las amenazas verbales; de 2,081 para el robo en casa-habitación; y de 1,907 para el robo total o parcial de vehículo.

De acuerdo con la Envipe, durante 2020 se registraron en Tamaulipas 514 mil 417 delitos, y de ellos en el 51.8 por ciento estuvieron presentes las víctimas. El 16% por ciento de los afectados sufrió una agresión.

El 74.4 por ciento de las víctimas reportó haber sufrido un daño.

La incidencia delictiva es mucho mayor de la reportada porque se estima que en 2020 solamente fue denunciado el 8.6 por ciento de los delitos.

La cifra negra de delitos, que comprende aquellos delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación , más aquellos en los que no se especificó si se denunció o se inició carpeta de investigación, en Tamaulipas fue del 93.9 por ciento.

El 30.5 por ciento de los afectados no denunció por considerarlo una pérdida de tiempo, y el 15.7 por desconfianza en la autoridad.

El agente del Ministerio Público inició una investigación en el 66.9 por ciento de los delitos de los que tuvo conocimiento, pero en solamente el 4.6 por ciento se puso al delincuente a disposición de un Juez.

En el 48.4 por ciento de los casos no ocurrió nada y en el 27.0 por ciento las investigaciones están en trámite.

Sobre la percepción de seguridad pública, el 55.4 por ciento de la población de Tamaulipas mayor de 18 años, considera la inseguridad como el problema más importante que la aqueja.

El 27.2 por ciento de las personas mayores de 18 años se siente inseguro en su entorno. El cajero automático, la carretera, el banco y la calle, son los sitios a los que la ciudadanía le teme.

El 73.4 por ciento de los tamaulipecos decidió impedir que sus hijos menores de edad salieran de noche.

Sobre la percepción de corrupción, el 78.1 por ciento de los tamaulipecos considera a la Policía de Tránsito como la más corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con el 57.5 por ciento.

El 57.0 por ciento considera corrupta a la Policía Estatal y el 52.3 por ciento a los Jueces.