Caleb Plant niega haber insultado a la mamá del Canelo

Luego del careo que tuvieron Saúl Álvarez y Caleb Plant con miras a su pelea del 6 de noviembre, el cual terminó con el tapatío soltando una cachetada al estadounidense porque supuestamente insultó a la madre del Canelo, el pugilista aclaró desde su punto de vista lo sucedido.

Caleb Plant aprovechó sus redes sociales para negar cualquier insulto hacia la madre del Canelo Álvarez, como éste lo aseguró, luego de que mencionó que el estadounidense le mentó la madre; sin embargo, Plant explicó que él sufrió la muerte de su mamá hace unos años y por ello no insultaría a un personaje así.

“Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien e incluso si no me importara un carajo, por qué abriría esa puerta solo para alguien, me diría: ‘tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?'”, escribió el estadounidense, quien insistió que fue una mentira lo dicho por el Canelo Álvarez.

“De ninguna manera ustedes crean esa mier… la verdad es que está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger un cheque y su ego no puede manejarlo”, añadió Caleb.

Finalmente, remató con un último mensaje, donde afirmó que jamás lo escucharán insultando a la familia de un rival, debido a que no es su estilo.

“Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en casa”, publicó en su cuenta de Twitter.

CALEB PLANT SÍ LE PEGÓ AL CANELO

Caleb subió una fotografía en Instagram en donde se ve que le pega con los dedos al Canelo, un impacto que no parece tan contundente como el estadounidense hubiera deseado.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳 Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021

Con información de: mediotiempo.com