Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene plena confianza en que su homólogo estadounidense Joe Biden acepte la propuesta que le hizo en una carta para atender la crisis migratoria que actualmente se vive en Norteamérica.

Este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que Biden no ha respondido a su carta, que le envió para replantear el fenómeno migratorio.

Señaló que tiene la confianza de que el Gobierno del presidente Biden aceptará la propuesta que está haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países donde se necesita que haya desarrollo.

Refirió que ese es el origen, esa es la causa de la migración: la falta de oportunidades, de empleo, que haya salarios justos, la gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona sus familias, sus pueblos, sus costumbres por gusto, lo hace por necesidad.

En la carta enviada previo al Diálogo de Alto Nivel entre México y E. U., López Obrador le insistió a Biden su apoyo para la ampliación de sus programas sociales en Centroamérica para mitigar el flujo migratorio

López Obrador afirmó que si Estados Unidos apoya sus programas Jóvenes construyendo el futuro, de aprendices y empleo juvenil, y Sembrando Vida, de apoyos a campesinos, beneficiaría a 330 mil personas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

El mandatario mexicano señaló que ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas; ya no debe existir eso del Plan Mérida, ya que no queremos helicópteros artillados, sino que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras.

