James Rodríguez, nuevo jugador del Al-Rayyan

El colombiano James Rodríguez es nuevo refuerzo del club Al Rayyan de catar, confirmaron esta día el Everton inglés y el club catarí.

El zurdo cafetero, de 30 años, encuentra una salida tras una discreta etapa de doce meses con escasas opciones en el conjunto de Goodison Park, al que llegó en septiembre de 2020 procedente del Real Madrid. Participó en 26 partidos el pasado torneo, en el que marcó seis tantos.

En la presente temporada no ha jugado minuto alguno en el conjunto que dirige el español Rafa Benítez, con lo que reformula su carrera tras más de una década en Europa, a donde llegó en 2010 procedente del Banfield.

El jugador de Cúcuta militó en el Oporto luso, el Mónaco, el Real Madrid en dos etapas y el Bayern Múnich.

Internacional en 80 ocasiones con la selección colombiana, brilló sobremanera en el Mundial de Brasil 2014, donde fue el máximo goleador (6 tantos y 2 asistencias), tras despuntar en Oporto y Mónaco, con lo que se ganó el fichaje por el Real Madrid, en el que su aportación fue de más a menos, tanto que acabó por ser cedido dos campañas al Bayern y al final traspasado al Everton.

En su palmarés figuran todos los trofeos de Portugal y Alemania, así como dos ligas españolas y la Supercopa hispana, así como la Liga Europa y la Supercopa continental con el Oporto; y con el Real Madrid ganó dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes y otra Supercopa.

James se incorporará inmediatamente a su nuevo club uno de los grandes de la Superliga catarí, que, bajo la batuta del técnico galo Laurent Blanc, trata de acabar con el reinado del Al-Sadd del español Xavi Hernández.

🔵 | James Rodriguez has left Everton to sign for Qatari club Al Rayyan for an undisclosed fee.

— Everton (@Everton) September 22, 2021