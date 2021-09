Profesor ‘saca’ a alumnos con mal internet; uno lo confronta

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Debido a la pandemia por coronavirus, Covid-19, ha orillado a muchas personas a tomar clases a distancia, las clases en línea y así evitar contagios. Por esta situación han salido a flote varios momentos divertidos, incómodos y hasta indignantes, por parte de alumnos o profesores.

Este fue el caso de un profesor del IPN (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N° 1 “Gonzalo Vázquez Vela”) que fue evidenciado en redes sociales por correr a los alumnos de la clase por no tener un buen Internet.

Ante la reacción del docente, un alumno lo confrontó y el resultado no fue tan positivo.

A través de TikTok fue donde se volvió viral el video de un profesor que presuntamente corrió a los alumnos que no tuvieran buen Internet para tomar su clase.

La discusión entre el profesor y el alumno del IPN por el mal Internet, según lo expuesto en el video, se escucha al profesor Juan Luis Medrano Wong de Automatización Industrial en el CECyT N° 1, advertir lo que sucedería con los alumnos que tuvieran mala conexión.

“Si tienen problemas con su Internet, van para afuera”, dice el docente. Después de la advertencia del profesor, un alumno de apellido Parangueo lo confronta, pues asegura es injusto escuchar este tipo de frases, pues no todos tienen la posibilidad de tener buen internet o buenos dispositivos móviles.

El alumno dijo: “No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes, en cuanto a la reunión porque no todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión porque unos no tienen una buena cámara o un buen dispositivo o buen Internet y usted lo que hace es sacarlos. Le estamos planteando nuestros problemas”.

Mi intención es que esto llegue a directivos, planteles, escuelas, gente importante, si es posible al presidente, a quien tenga que ser porque es lo que viven todos diariamente, y no todos los casos son expuestos — Alan Parangueo (@_alanparangueo_) September 21, 2021

“A ver señor, a mí no me molesta…”, trató de intervenir el profesor. Pero la discusión continuó y el alumno acusó al profesor de no comprenderlos y de incluso no prender su cámara. “Ni siquiera prende su cámara”, refirió el estudiante que lo confrontó. “Si no le gusta retírese. A ver yo también tengo derecho”, respondió el maestro.

A lo que el alumno mencionó: “¿Tiene derecho de sacarnos porque nuestro internet está fallando? “Sí”, concluyó el docente.

Al parecer esta no es la primera que esto pasa. El video ha generado polémica en redes sociales, se ha retomado en diferentes plataformas y ha recolectado múltiples comentarios. Mientras algunos piden que cesen al docente de su cargo, otras personas opinan que muchos alumnos toman como “excusa” el Internet.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: