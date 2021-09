Reprueba ‘Ong’ violencia contra migrantes haitianos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Jaime Jiménez/Hora Cero

Reynosa, Tam.- La Asociación Internacional de los Derechos Humanos en este municipio denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) sometieron con violencia a muchos de los migrantes haitianos.

Por los hechos hasta el momento no hay una denuncia formal; sin embargo, la ONG exige que las autoridades federales se apeguen a lo que marca la Constitución y respeten los derechos de los extranjeros.

El presidente de la Asociación mencionada, Fortino López Balcázar, expresó que los agentes pretenden aplicar la ley contra los grupos de migrantes haitianos que se quedaron al final de la caravana, de una manera que cae en lo inhumano.

“Ejercen mucha violencia contra ellos, los golpean, les echan gas lacrimógeno, los someten, los ahorcan para que no griten, se tiene una grabación (de un migrante), no se ve cuando está sometido, pero se escucha que ya no puede gritar, le tiene presionado la garganta”, expresó López Balcázar.

En ese sentido, la noche del pasado domingo integrantes de la Asociación Internacional de los Derechos Humanos acudieron a rescatar a un grupo de migrantes conformado por 17 adultos y un menor de edad.

Los extranjeros se ocultaron en una brecha del kilómetro 80 de la carretera San Fernando-Reynosa por temor a ser detenidos por elementos del INM y la Guardia Nacional, cuya autoridad había sometido con violencia a sus compatriotas la madrugada de ese domingo.

La ONG reprobó esos actos inhumanos que están fuera de la ley, por lo que organizaciones y asociaciones presentarán las denuncias ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Ante la situación y el peligro que corrían los migrantes a manos de las propias autoridades, las personas sin estancia legal en México fueron rescatadas y llevadas al albergue Senda de Vida, donde les hicieron la prueba del covid y posteriormente les indicaron donde dormir, además de proporcionarles alimentos y todo lo necesario para su higiene.