“Un Martirio” cobrar pensión de 65 y más

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Largas filas, permanecer de pie durante más de cinco horas, la incorporación entre quienes esperan turno de personas rezagadas y el asignar solo 140 pagos por día fue calificado como “un martirio” por los beneficiarios de la Pensión Universal de Bienestar Social federal de 65 y Más.

Entrevistadas esta mañana en el exterior de Palacio Federal a donde acudieron a cobrar su pensión de 65 y Más, algunas personas manifestaron su inconformidad.

“Yo no sé qué están haciendo aquí, cómo le están haciendo pero está mal, a mí me tocaba cobrar el viernes 17, vine y para las 9:00 pasadas que ya se habían completado los 140 personas a las que se les daba apoyo”, refirió una persona del sexo femenino.

Manteniendo su nombre en el anonimato, la mujer de la tercera edad refirió que el sábado fue otra vez, “y estuvimos así, (en una larga fila) que porque había gente que se formaba desde muy temprano, como a las 4:00 de la mañana”.

“Y ahorita vine por tercer día, por tercera vez y me dicen que no porque ya es rezagada, cómo que voy a ser rezagada si vine y según esto no se completó el dinero”, añadió.

“Yo no sé qué están manejando, cómo lo están manejando pero indiscutiblemente que están mal”, recalcó.

Otra mujer que también se encontraba en la fila señaló; “nosotros estamos aquí desde las 7:00 de la mañana 7:00 pasaditas y no se puede porque soy rezagada y por qué no el sábado y el viernes que me tocaba, porque se acabó el dinero”.

“Esto es un martirio para nosotros, hay gente que está desde las 4:00 de la mañana, todos estamos malos de nuestras piernas y esto es un martirio para nosotros”, añadió la mujer mientras avanzaba unos cuantos pasos.

“Yo ya vine y no pudieron tampoco pagar, no me tocaba mi apellido”, mencionó un persona del sexo masculino que también se encontraba en la fila esperando cobrar la pensión de 65 y Más.

Tras referir “es que dicen que nada más mandan el dinero para 140 personas”, otra persona del sexo masculino reclamó; “que mejor pusieran otro lugar donde cobrar, hay muchas personas que vienen inválidas, con problemas para caminar, no se vale”.

Cabe señalar que aún cuando no dio mayores detalles, al ser cuestionado, un joven con chaleco de Bienestar Social Federal mencionó que también hay ventanillas abiertas para el cobro de la pensión de 65 años y Más “en el Peñón, La Libertad y Parque Bicentenario”.