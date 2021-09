Vacunarán a 1 millón de niños

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Chantal Martínez Díaz

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzarán a vacunar a los niños con alguna condición física especial y que serán un millón en total.

En la Conferencia Mañanera López Obrador dijo también que México sigue avanzando en el desarrollo de la vacuna “Patria” en la que participan científicos mexicanos.

Explicó que la vacunación en los niños será como se hizo con las embarazadas, será el grupo de niños niñas y adolescentes que presentan alguna discapacidad.

Espera respuesta de Biden

En tanto, el mandatario nacional dijo que confía que el Presidente Biden de respuesta a la carta que le envió en la que propone la creación de un programa temporal de empleo y el impulso de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica.

Señaló que el presidente Biden es sensible y tiene interés de resolver el problema migratorio de fondo.

Confió en que Biden acepte las propuestas porque esa es la causa de la migración (la falta de oportunidades de empleo que haya salarios justos).

“La gente no abandona a sus familias, sus pueblos y costumbres por gusto, lo hace por necesidad . Basta de querer resolver un problema social con medidas coercitivas”, pues mencionó “no queremos el plan Mérida con helicópteros artillados, queremos que la gente tenga para sembrar”.

Sigue combate a la corrupción

De igual forma mencionó que continúa con la tarea de combatir la corrupción por parejo, “desde luego desde más arriba… de arriba a abajo pero parejo”.

Se trata de no tolerar la corrupción porque eso fue lo que tronchó la causa de la revolución mexicana … “Nosotros tenemos que acabar con la corrupción en todos lados, nada de lo que sucedió con la estafa maestra… Universidades protegiéndose en la autonomía manejaban mucho dinero, tenían rectores caciques enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española… Ya no no debe haber impunidad tenemos que purificar la vida pública”.

Y añadió:

El que es inocente no debe preocuparse para nada porque tampoco se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan pero de puede denunciar y no vamos a dejar que se permita.

No se fabrican delitos

Al hacer referencia a los niveles de violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y a que se han bloqueado cuentas de personas implicadas en crimenes, le preguntaron qué solución se daría en caso de que los implicados llegasen al poder o a la función pública y evitar que suceda “lo que pasa en este momento en Tamaulipas, en donde el Congreso arropa al gobernador y a varios funcionarios para que se vuelvan de cierta manera intocables y que no se les sancione por estas acciones”, el presidente respondió:

“Pues yo pienso que ya todos estamos ayudando, todos ayudamos a que las cosas sean distintas en el país, todos, y en las autoridades municipales, las autoridades de los estados, ya no aplica la máxima de que no se podía tocar al intocable, ahora no hay impunidad y esto ayuda mucho”.

Además dijo que le tiene confianza a la Fiscalía “y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre, recto, íntegro, yo le tengo confianza”.

Aunado acotó:

“Y no hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito. Yo soy, a veces, el que me entero al final cuando presentan una denuncia, y no porque yo no esté atento, sino porque hay una instrucción: cuando se tienen elementos y se presume de que hay un delito, el funcionario tiene que presentar denuncia”.

Aseguró que el encargado de investigación sobre delitos financieros, Santiago Nieto, tiene la instrucción de que, “si hay manejos de dinero, extraños, raros, de servidores públicos, de traficantes de influencia, porque no hay que confundir a los empresarios con los traficantes de influencia”.

Entonces, si se sabe que hay un mal manejo, pues Santiago Nieto tiene que presentar a la fiscalía, sostuvo.

Y luego, también eso es importante que se conozca, el ministerio público en la fiscalía integra la investigación, averigua, recoge las pruebas y, si lo considera, le solicita al juez que se ofrezca una orden de aprehensión o de presentación.