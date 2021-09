Exigen a la 4T frenar al ‘régimen de la muerte’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Al anunciar la realización de una caravana en defensa de la vida, familia y libertades en esta Ciudad, el Frente Nacional por la Familia (FNF) lanzó un ya basta al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigió poner un alto al régimen de muerte que ha impuesto la Cuarta Transformación.

En rueda de prensa en la que estuvieron seis de los organismos que participarán en el recorrido en vehículo que se efectuará el sábado 25, Miguel Ángel Carreón Paz, representante del FNF, enumeró las acciones que han emprendido las instituciones federales a las que acusó de formar parte del régimen de muerte que ha impuesto el actual Gobierno federal.

Concretamente se refirió al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hace algunas semanas, cuando los ministros declararon inconstitucional el delito de aborto para despenalizarlo en el Código Penal de Coahuila.

Desapareciendo de esta forma, añadió Carreón Paz, en la Constitución del Estado de Sinaloa el derecho a la vida desde la concepción, además de que inhabilitaron al a los legisladores locales para tocar el tema.

“También, el pasado 20 de septiembre invalidaron el artículo de la Ley General de Salud relativo a la objeción de conciencia de trabajadores del sector salud, incurriendo en suprema contradicción y supremo abuso que atenta contra la libertad de conciencia, de religión y contra el estado de derecho”, subrayó.

Con este fallo, añadió, los profesionales de la salud han visto cercenados sus principios éticos y morales y su derecho de conciencia y de religión, mencionando que estas resoluciones además de significar un atentado contra los derechos humanos de los no nacidos vulneran derechos y garantías ciudadanas.

“Y sobre todo violan la soberanía de los estados y la autonomía de los congresos, por lo que la ciudadanía no podemos callar ante este atropello, que no solo polariza la sociedad sino que la confronta con quiénes se supone deberían ser guardianes de la ley”, apuntó.

Para concluir, Carreón Paz comentó que “ante esto hay que recordar que nadie debe estar obligado a lo Injusto, máxime si con esto se pretende obligar a quitar la vida a quienes deberían de salvarla”.