Piden haitianos apoyo para continuar su viaje

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico.-

Tampico,Tam.- Un grupo de haitianos se manifestó este jueves para pedir el apoyo de las autoridades del Ayuntamiento de Tampico para seguir su ruta hacia la frontera con Estados Unidos, llegando los caribeños al palacio municipal, ya que afirman que la situación en la Central Camionera de Tampico se está complicado, pues han arribado a la camionera poco más de 300 personas de este país, que migran hacia los Estados Unidos.

James Derisse, integrante del grupo de ciudadanos de Haití, que llegó al palacio de Tampico, señaló que “solo necesitamos un documento para seguir nuestro camino a Monterrey y poder trabajar o llegar a la frontera, es todo lo que necesitamos, porque nuestra situación se está complicando aquí en Tampico, ya que las líneas de autobuses no quieren vendernos boletos.”

Comentó que “se han solicitado a las líneas de autobuses la venta de boletos y no se los podemos comprar a pesar que se tienen los documentos para atravesar el país, solo queremos seguir nuestro camino y se está acumulando mucha gente por la decisión de no vender pasajes para otras partes del país y cada vez llegan más personas que vienen migrando”.

Por separado, el presidente de Tampico Jesús Nader señaló que se han canalizado por lo menos 10 personas de Haití a la dirección de atención ciudadana del gobierno de Tampico, “para ver qué peticiones de pueden atender y como se puede ayudar a las personas sin caer en alguna irregularidad que pueda causar problemas con el Instituto Nacional de Migración”.

Expuso que “vamos a hacer lo que se deba para realizar bien las cosas, como en todos los casos de migrantes se debe coordinar acciones con el Instituto de Migración, la Guardia Nacional, no sabemos hasta el momento que podemos efectuar y que no para no caer en anomalías, pues no se tienen contemplado recursos para este tipo de situaciones”.

Desde hace ya varias semanas ciudadanos de Haití han estado cruzando por Tampico, sin embargo mientras los primeros sí pudieron seguir su camino en el transporte de pasajeros, desde esta semana ya no fue posible que abordaran los autobuses y empezaron a hacer un “campamento” en la Central Camionera de la ciudad y este día llegaron a pedir apoyo al Ayuntamiento de Tampico.