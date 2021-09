Notariado tamaulipeco sigue operando con normalidad: Patricia Delgado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, Mercedes Patricia Delgado Lerma, aseguró que el Notariado local está operando con normalidad al servicio de la sociedad en general.

Explicó que los notarios que fueron dados de baja del Servicio de Administración Tributaria de la plataforma digital para inscribir al Registro Federal de Contribuyentes continúan prestando sus servicios como lo hacen regularmente y lo único que ocasionará es que los clientes que pretendan crear una asociación civil o una empresa deberán registrarlas personalmente en las oficinas del SAT.

En Tamaulipas, dijo, se brindan “los diversos servicios notariales con la más alta calidad y como siempre dando certeza y seguridad jurídica a los actos jurídicos y al las operaciones que los tamaulipecos celebran ante la fe del notario público”.

Explicó que la operación de la plataforma tecnológica del SAT para operar el esquema de referencia “no ha sido fácil” y por tal motivo varios notarios fueron dados de baja, ya sea por no presentar alguna documentación o algún informe o por no haber presentado el aviso de renovación para manifestar que deseaban seguir vigentes en el referido esquema de inscripción.

Por tal motivo los notarios que aparecen en la referida lista simplemente dejan de coadyuvar con el SAT y los contribuyentes tendrán que ir personalmente a dar de alta sus sociedades.

Delgado Lerma hizo hincapié en que la determinación del SAT no implica que los fedatarios públicos que aparezcan en esa lista no puedan seguir ejerciendo sus funciones como notario, “sino que simplemente en tanto no aclaren o regularicen ante el SAT su situación en particular, no podrán dar de alta por medios remotos ante el registro Federal de Contribuyentes a las personas que constituyan ante su fe”.

Y acotó:

“No omito hacer mención que desde hace más de 10 años se creó el esquema de inscripción al RFC a través de fedatarios públicos por medios remotos con la finalidad de que los notarios pudieran inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a las empresas o personas morales que se constituyeran ante los propios notarios y la adhesión a dicho esquema no es obligatoria si no voluntaria y además gratuita”.

Aunado, los notarios no perciben un ingreso adicional por prestar el servicio de inscribir a una persona moral ante el RFC, lo cual es una gran ventaja para los usuarios del servicio notarial sobre todo para las empresas de nueva creación, ya que de manera expedita contaban con un Registro Federal de Contribuyentes que les permitía poder tributar inmediatamente.