Abuelita de 74 años salva a su perro de un caimán

A una mujer de la tercera edad no le importó arriesgar su vida para salvar a su perro del ataque de un caimán. La abuelita de 74 años se lanzó contra el reptil que medía más de 1.80 metros de largo con tal de defender a su mascota en Florida, Estados Unidos.

La mujer, identificada como Suzan Marciano, detalló en una entrevista para un medio local, que salió a pasear a su golden retriever al parque Burt Aaronson en Florida. Como parte del juego, le lanzó un palo para que lo atrapara, pero el perro se metió al lago, donde fue atacado por el enorme caimán.

“Me arrojé sobre el caimán con todo mi peso”, contó Marciano, y señaló que en ese momento no se le ocurrió otra cosa para salvar a su mascota, de nombre Nalu.

La abuelita recordó que ese día el agua del lago estaba clara y todo parecía tranquilo, hasta que vio una sombra avanzando hacia Nalu y sintió que el corazón se le encogió.

Cuando vio que el caimán estaba atacando a su perro, Suzan se lanzó sobre el reptil y logró que soltara a Nalu; sin embargo, el animal alcanzó a morderle una mano a ella.

Tras luchar contra el animal, Marciano finalmente también pudo escapar. “Mientras me alejaba, me mordió la mano, el caimán me agarró la mano, seguí tirando y me soltó”, relató.

Cuando por fin salió del agua, la mujer estaba asustada, pues aunque se había liberado, tanto ella como su perro estaban heridos. Así subió a su auto y se dirigió a la Clínica de Urgencias Bautista, posteriormente llevó a Nalu al veterinario.

La abuelita sufrió una herida en la palma de la mano que requirió de seis puntadas, mientras que Nalu resultó con una lesión en el vientre, por lo que tuvo que ser operada.

A pesar de las lesiones y el gran susto, Marciano no se arrepiente de lo que hizo, porque logró salvarle la vida a su fiel compañero de cuatro patas.

“Si no hubiera hecho lo que hice, lo habría perdido y eso habría sido aún más horrible para mí”, dijo la mujer.