Latosos tamaulipecos aspiracionistas en la Cumbre

J Eleazar de Ávila…

Desde 2014 estamos presentes en la Cumbre Mundial de

Comunicación Política, y siempre hemos mantenido el

privilegio de hacer amigos antes que negocios y por eso

pensamos, sería indispensable ver a los cuates de distintos

países de América Latina y España

Amigos colombianos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos,

españoles, republicanos, uruguayos, bolivianos, por supuesto

que a los mexicanos y todos los etcéteras que usted quiera.

Saludar a los jefes de jefes de la @CumbreCP Daniel

Divoskus, Christian Mata y a la chica Súper Poderosa Martha

Hernández bujía de este prodigioso esfuerzo académico-

político. Tantos amigos, donde no anotamos más, porque

luego se nos quedan.. Solo comento que fue un placer

saluda al rock star de la comunicación Roy Campos, quien en

sus ratos libres hace encuestas en Consulta Mitofsky.

Al Miguel Ángel de la fotografía Jorge Sandoval y a tantos,

que mejor le paramos, solamente diremos que nos dio mucho

gusto enterarme que no son pocos los tamaulipecos que

vimos en este evento que concluyó ayer y que ahora busca

nuevos horizontes.

Aspiracionistas nos dirán, pero saludamos como ponente

obligado a Ricardo Gamundi, a Ramiro Cisneros y a Manuel

Muñoz Cano, quien además de ser dirigente del Partido Verde

Ecologista ha sido un eficiente consultor en Tamaulipas,

Chiapas, Estado de México y recientemente en San Luis

Potosí.

Eric Valdez, estuvo siempre en primera fila el colega

consultor, sólo que es muy discreto. Deja su posición de ser

director de medios de la alcaldesa Pilar Gómez y les digo un

secreto, total nadie lee al debate equis, entre sus giras ha

estado en campañas presidenciales en Panamá y Guatemala.

Vimos en el "tablado" al colega Armando Orta, comunicador

de Tamaulipas y en particular en Victoria Capital, además de

un servidor que participa como ponente desee 2015, si no me

falla la memoria.

Lo que quiero decir y con mucho respeto, es que realmente

fuimos pocos, quizá 10 o 20 tamaulipecos, cuando por el

proceso 2022, obligaba a que fueran más los operadores de

campaña como PP Hdz Cuesta a quien saludamos, además

de comunicadores y jefes de proyecto.

Entiendo que muchos ya lo saben todo, o presumen todo,

pero ciertamente diría Fox, el trabajo de conducción de

campaña siempre obliga a refrescar la memoria, a realizar

básicamente un check list de todo lo bueno que se puede

hacer, más allá de expertis de cada quien.

En resumen, me pareció terrible que partidos y candidatos no

se tomen en serio su trabajo y luego se quejan. Los

atropellan, los lastiman, los ponchan aún antes de salir a la

cancha de juego y no hacen lo que les corresponde.

Capacitar a sus cuadros.

Total, ya les diré cuándo es la siguiente cumbre, dónde y por

lo que sospecho la misma no estará a tiro de transpaís. Y ni

modo, haremos cochinito porque los aviones no nos fían.

Abrazos, larga y democrática vida a Tamaulipas que "no hay

nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad

olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba" .

Séneca

Honor para Diego Diéguez Ontiveros…

Los que tenemos ya tiempo acudiendo a la Cumbre Mundial

de Comunicación Política, no podemos más que darle gracias

a la vida por haber conocido al quien siempre sostuve y será,

el Corazón más grande de Argentina.

A Diego se lo llevó el coronavirus ( ese que los mandatarios

idiotas dicen sería sólo una gripita), pero nos dejó enormes

frases de alegría y enseñanza sobre la formación y la imagen

pública. “Las redes sociales fungen como acelerador viral de

la duda, el reproche o la insatisfacción de los votantes ,

quienes cebados por el odio inoculado, claman enajenados al

verdugo".

“Para el Lawfare la prensa juega un rol fundamental en la

creación del estigma delictivo sin reparar en los principios de

presunción de inocencia y legalidad”.

Se nos fue en junio, pero aun en ausencia, estoy seguro que

al llegar a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, todos

los caminos seguirán pasando por la amistad que prodigaba

el Jefe Diego Diéguez Ontiveros. Un hombre generoso

imposible de no abrazar.

Del cuarto piso. – Y ya listos para dar seguimiento el relevo de

los alcaldes que inician el primer segundo del 1 de Octubre.

La sociedad estará pendiente de los nuevos y los

remasterizados. Así que buen tema del próximo lunes.

Algunos buscan trascender y por los mismo estaremos con la

lupa y la lámpara de mano atentos. Empezando por la

capital de Tamaulipas donde sospecho, Lalo Gattas se ha

sacado la rifa de la selva.

Éxito a todos y lo revisamos en la semana…

Nostra Política: "Es obvio que el mundo se va al infierno. La

única oportunidad posible es que intentemos prevenir que sea

así". Robert Oppenheimer.

