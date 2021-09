“Morena viene sediento de Meterle mano a la constitución”, dice diputado panista

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El diputado panista, Alfredo Vanzini Aguiñaga, aseguró que la próxima bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), viene sedienta de meterle mano a la Constitución local

“Pero ¿qué creen? Esta legislatura histórica la protegió (la constitución) al sumar a los municipios en el proceso de reforma constitucional. Le dio fuerza, no a favor de unos, sino a favor del pueblo tamaulipeco” señaló desde la tribuna legislativa, durante la sesión extraordinaria del Pleno Legislativo, este lunes.

Al defender las reformas recientes que se hicieron a la Constitución local, mediante las cuales se estableció que los Ayuntamientos deberán avalar o rechazar cualquier modificación constitucional, el panista argumentó que lo que se buscó fue evitar que la Carta Magna este a merced de mayorías legislativas.

“Entre más difícil sea reformar nuestra constitución, más fuerza tendrá y estará más lejos de caprichos políticos o revanchismos políticos. No estará a merced de mayorías legislativas como la que ya viene, que viene sedienta de meterle mano ” indicó

Acusó a “opositores y detractores”, de pretender hacer aparecer la rigidez que se le dio a la Constitución local, como si fuera algo para hacer inatacable las reformas constitucionales que se han aprobado.

“La rigidez que se dio a la Constitución al sumar a los ayuntamientos al procedimiento de reforma a la misma, es un instrumento para dotar de fuerza a la Carta Magna. Es la primera vez que los municipios tienen voz y voto a la hora de aprobar una reforma. Hoy estamos haciendo historia” insistió.

Por su parte, la legisladora de Morena, Edna Rivera López, aseguró que las reformas que se han hecho a la Constitución, han sido a conveniencia de intereses particulares y no a favor de lo que demanda la sociedad.