Yoga acuática para un equilibrio emocional

El yoga, es una antigua y tradicional práctica originaria de la India y que debido a los múltiples beneficios que tiene para la mente, el espíritu y el cuerpo, se ha convertido en una disciplina muy popular alrededor del mundo.

A través de ella puedes lidiar con el estrés, ansiedad o problemas de salud mental que debido a la pandemia muchas personas las padecieron.

Con el paso del tiempo se han derivado nuevas técnicas para practicarla como el Sup Yoga que se realiza en el agua sobre una tabla similar a las que se utilizan en el surf llamada paddle board yoga, con el fin de crear una experiencia sobre la tabla que fomente la creatividad, disfrute y diversión, que permita desarrollar atención, enfoque y conocimiento del cuerpo.

Actualmente en México, esta técnica no es tan conocida, sin embargo Adriana Romandía Gómez, publicista de profesión y certificada como Sup Yoga Teacher Training en Los Ángeles, California por Yogaqua, uno de los estudios líderes en Sup Yoga y referente a nivel mundial, se ha encargado de posicionarla entre los amantes del bienestar.

En 2018 fundó el primer estudio flotante Yoga Flowt al Sur de la Ciudad de México, que ofrece clases con un instructor especializado, con equipo adecuado, en instalaciones deportivas.

“Llevo ocho años practicando Yoga y poco a poco la disciplina se fue convirtiendo en una prioridad. En esta aventura de emprendimiento lo que busco es crear mi propia marca. Yoga Flowt es más que un negocio, es un proyecto de vida que me apasiona y me permite combinar y conectar dos de las cosas que más amo, el yoga y el pensamiento estratégico aplicado en desarrollo de negocio, construcción de marca y comunicación”, comentó a Círculos Romandía.

Explicó que las clases tienen una duración de 60 minutos y la práctica se compone de una serie de posturas básicas adaptadas a la tabla de paddle surf y la sesión termina con una meditación flotante.

“Nuestras clases son un entrenamiento completo de mente y cuerpo. Trabajarás en una alineación correcta y encontrarás tu centro mientras todo se está moviendo. Estar en el agua nos obliga a trabajar mucho más nuestro control corporal y a activar nuestra zona media. Desarrollarás fuerza y resistencia”, comentó la experta.

Esta práctica tiene múltiples beneficios, permite alcanzar niveles más profundos de concentración y conexión, se logra un mayor control corporal. Al mismo tiempo que da una energía positiva y la sensación de paz y tranquilidad.

“El vaivén del agua nos permite alcanzar niveles más profundos de concentración y conexión. Descubrirás que la meditación sucede casi de forma natural”, agregó.

Adriana compartió que su primer clase de Sup Yoga la tomó en Tulum en el 2017 y fue algo que le cambió la vida, “prácticamente fue esa la única clase, hasta que más adelante tomé mi certificado. Al regresar a la oficina, no podía dejar de pensar en la sensación de practicar sobre el agua, la mecánica de mi cuerpo y mi respiración conectadas y en sincronía con el movimiento del agua”.

“Las posturas varían, se adaptan y modifican a la tabla, al medio y por supuesto a tu nivel. Pero, sí es necesario que tengas conocimiento básico de la disciplina”, finalizó.

